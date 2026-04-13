Rosalía debuta en 'Euphoria' 3: quién es Magick y en qué capítulos aparece

Magick: el personaje de Rosalía en 'Euphoria'

Lejos de tratarse de un cameo, como el que tuvo en la película Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar, donde interpretó a Rosita en una escena junto a Penélope Cruz, la artista española se integra a Euphoria con un papel que forma parte del nuevo universo más oscuro de la serie, en el que Rue, interpretada por Zendaya, se mueve tras un salto temporal en la narrativa.

Rosalía interpreta a Magick, una bailarina de pole dance que trabaja en un club nocturno donde circulan secretos, dinero y situaciones de riesgo. Su personaje no solo aporta una nueva estética, marcada por un distintivo collarín y una actitud desafiante, sino que también se convierte en parte clave del entorno en el que se desarrolla la historia de Rue.

Rosalía en Euphoria (HBO Max)

De acuerdo con el primer episodio, Magick está vinculada al mundo criminal que rodea a la protagonista, lo que refuerza el tono más adulto y crudo de esta nueva temporada.

Además, la serie mantiene un guiño a las raíces de la cantante, incorporando diálogos en español y una personalidad que mezcla fuerza, ironía y rebeldía desde su primera aparición.