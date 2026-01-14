Ella es Loli Bahía, la exitosa modelo con la que Rosalía fue captada de la mano en París

Hace algunas semanas, medios españoles reportaron que Rosalía y Loli Bahía fueron vistas en varias ocasiones en Madrid y recibieron el Año Nuevo en Río de Janeiro, donde fueron captadas durante un paseo por la playa de Ipanema.
Ahora, la cantante y la modelo fueron captadas caminando tomadas de la mano por las calles de París, un gesto que avivó las sospechas de que relación va más allá de una simple amistad.
Loli Bahía, la modelo que pasea con Rosalía
Las constantes apariciones de Rosalía y Loli Bahía paseando juntas por ciudades europeas que han avivado los rumores sobre un posible romance entre ellas.
Dolores Bahía Roubille es una joven modelo de 23 años que nació en Lyon, Francia, dentro de una familia multicultural, con padre español y madre de origen argelino.
Antes de dedicarse al modelaje, estudió música en el Conservatorio de Lyon (aprendió a tocar el trombón y la batería).
A los 17 años ganó un concurso de modelos Egeri Tours que la conectó con la agencia francesa Women, impulso que la llevó a debutar en 2020 en la pasarela de Louis Vuitton bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière.
Desde entonces no ha parado de trabajar en el mundo de la moda para firmas como Miu Miu, Loewe, Valentino, Fendi, Schiaparelli, Max Mara, Prada, Chanel y Saint Laurent. Además, ha sido portada en varias ocasiones de las ediciones Vogue de Italia, Francia y Estados Unidos.
Su ascenso en la moda
Ese primer año marcó el intenso inicio de su carrera. Participó en 65 desfiles y, lejos de perder fuerza, su proyección se consolidó rápidamente. Además, comenzó a explorar nuevos territorios creativos. En 2023, la actriz y directora francesa Maïwenn la invitó a interpretar a Jeanne du Barry en su adolescencia en la película homónima sobre la última (y favorita) amante de Luis XV, papel que encarnó Johnny Depp.
Más que una breve aparición, la experiencia confirmó su interés por la actuación, una disciplina que continúa estudiando, incluso mientras se mantiene como una de las modelos más solicitadas del momento.
Más allá de la pasarela, Loli Bahía ha construido una sólida presencia en campañas internacionales y en los eventos de moda más exclusivos. En enero de 2023, fue nombrada embajadora de Yves Saint Laurent Beauty, un logro que la consagró como la imagen de la línea de belleza de una de las casas más importantes del lujo.
Otro momento clave en su carrera fue la apertura del desfile de Chanel en Vogue World 2024, el cual reunió a las figuras más influyentes de la industria y terminó de posicionarla entre los talentos más prometedores de la moda internacional.