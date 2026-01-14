Ella es Loli Bahía, la exitosa modelo con la que Rosalía fue captada de la mano en París

Loli Bahía, la modelo que pasea con Rosalía

Las constantes apariciones de Rosalía y Loli Bahía paseando juntas por ciudades europeas que han avivado los rumores sobre un posible romance entre ellas.



Dolores Bahía Roubille es una joven modelo de 23 años que nació en Lyon, Francia, dentro de una familia multicultural, con padre español y madre de origen argelino.

Antes de dedicarse al modelaje, estudió música en el Conservatorio de Lyon (aprendió a tocar el trombón y la batería).

Loli Bahía (Getty Images)

A los 17 años ganó un concurso de modelos Egeri Tours que la conectó con la agencia francesa Women, impulso que la llevó a debutar en 2020 en la pasarela de Louis Vuitton bajo la dirección creativa de Nicolas Ghesquière.

Desde entonces no ha parado de trabajar en el mundo de la moda para firmas como Miu Miu, Loewe, Valentino, Fendi, Schiaparelli, Max Mara, Prada, Chanel y Saint Laurent. Además, ha sido portada en varias ocasiones de las ediciones Vogue de Italia, Francia y Estados Unidos.