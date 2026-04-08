¿Se acabó la tendencia del vestido lencero? Danna y Rosalía dicen lo contrario

Así es como las celebs le sacan provecho a este trend

Celebs como Rosalía y Danna Paola han ayudado a posicionar esta tendencia. Cada una, desde su propio estilo, ha sabido stylear esta pieza, haciéndola lucir como la auténtica protagonista.

Por un lado, Rosalía apuesta por combinaciones más atrevidas, usando el vestido lencero en traslúcidos o capas y jugando con elementos urbanos como gorras, cinturones, joyería, botas e incluso sneakers que, en definitiva, salen de lo común.

Rosalía sabe perfectamente lo que hace cuando se trata de vestir un vestido lencero (vía Instagram (@rosaliaalivevocalss))

En cuanto a Danna Paola, ella opta por un estilo más femenino, con cortes limpios, patrones lisos y colores suaves, logrando looks que, sin duda, transmiten sensualidad. En una de sus últimas presentaciones, en el Vive Latino, la cantante vistió un vestido lencero en color verde que la hacía lucir espectacular y, por supuesto elegante.

Danna Paola lleva un vestido lencero a su presentación del Vive Latino, no cabe duda, luce espectacular (vía Instagram (@gossipdanna_))

Ambas demuestran que el vestido lencero no es solo una simple tendencia más, sino que se adapta a distintas propuestas y permite a cualquiera probar cosas nuevas y experimentar distintos estilos. La presencia constante de estas dos cantantes en espacios públicos, redes sociales y escenarios no solo sostiene la tendencia, sino que también impulsa su permanencia, posicionándola en el catálogo actual.