¿Se acabó la tendencia del vestido lencero? Danna y Rosalía dicen lo contrario

Lejos de desaparecer, el vestido lencero se reinventa a través del styling. Si te gusta arriesgarte con texturas, patrones y combinaciones, esta tendencia se convierte en el pretexto perfecto para experimentar y llevar tu estilo personal a otro nivel.
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Así es como las celebs le sacan provecho a este trend
Celebs como Rosalía y Danna Paola han ayudado a posicionar esta tendencia. Cada una, desde su propio estilo, ha sabido stylear esta pieza, haciéndola lucir como la auténtica protagonista.
Por un lado, Rosalía apuesta por combinaciones más atrevidas, usando el vestido lencero en traslúcidos o capas y jugando con elementos urbanos como gorras, cinturones, joyería, botas e incluso sneakers que, en definitiva, salen de lo común.
En cuanto a Danna Paola, ella opta por un estilo más femenino, con cortes limpios, patrones lisos y colores suaves, logrando looks que, sin duda, transmiten sensualidad. En una de sus últimas presentaciones, en el Vive Latino, la cantante vistió un vestido lencero en color verde que la hacía lucir espectacular y, por supuesto elegante.
Ambas demuestran que el vestido lencero no es solo una simple tendencia más, sino que se adapta a distintas propuestas y permite a cualquiera probar cosas nuevas y experimentar distintos estilos. La presencia constante de estas dos cantantes en espacios públicos, redes sociales y escenarios no solo sostiene la tendencia, sino que también impulsa su permanencia, posicionándola en el catálogo actual.
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Aquí te decimos dónde encontrar el vestido lencero más trendy
Zara
Zara siempre está al día, y su colección de vestidos lenceros es prueba de ello. Gracias a su variedad de estilos, cortes, encajes y estampados, es la opción ideal porque tienes muchas opciones para elegir.
H&M
Con una propuesta más relajada, H&M tiene vestidos lenceros casuales, minimalistas y versátiles, ideales para hacer combinaciones orgánicas, jugar con colores y capas.
Mango
Con diseños muy elegantes, Mango se ha vuelto una de las mejores opciones para elegir un vestido lencero para ocasiones más formales donde buscas verte femenina y elegante. Manejan una paleta de colores que sin duda eleva cualquier look. Ideal si quieres experimentar con la tendencia sin explorar propuestas tan atrevidas o extravagantes.
Desde los escenarios más imponentes hasta el street style más casual, el vestido lencero llegó para quedarse. Es la prueba máxima de que la moda es experimentación y creatividad Y tú, ¿te atreves a romper tu zona y darle tu propio toque este año?