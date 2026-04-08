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Moda

¿Se acabó la tendencia del vestido lencero? Danna y Rosalía dicen lo contrario

Una de las tendencias más vistas en los últimos meses, cuándo creíamos que ya iba de salida, Danna y Rosalía nos dicen que el vestido lencero llegó para quedarse un rato más.
mié 08 abril 2026 02:22 PM

El vestido lencero está inspirado especialmente en lencería, por ello su nombre, y aunque parece imposible últimamente se ha vuelto una de las más fuertes tendencias de los últimos meses. Hemos visto todo tipo de looks: desde layering, propuestas estacionales y otras interesantes en el street style.

Lejos de desaparecer, el vestido lencero se reinventa a través del styling. Si te gusta arriesgarte con texturas, patrones y combinaciones, esta tendencia se convierte en el pretexto perfecto para experimentar y llevar tu estilo personal a otro nivel.

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Así es como las celebs le sacan provecho a este trend

Celebs como Rosalía y Danna Paola han ayudado a posicionar esta tendencia. Cada una, desde su propio estilo, ha sabido stylear esta pieza, haciéndola lucir como la auténtica protagonista.

Por un lado, Rosalía apuesta por combinaciones más atrevidas, usando el vestido lencero en traslúcidos o capas y jugando con elementos urbanos como gorras, cinturones, joyería, botas e incluso sneakers que, en definitiva, salen de lo común.

Rosalía vestido lencero
Rosalía sabe perfectamente lo que hace cuando se trata de vestir un vestido lencero (vía Instagram (@rosaliaalivevocalss))

En cuanto a Danna Paola, ella opta por un estilo más femenino, con cortes limpios, patrones lisos y colores suaves, logrando looks que, sin duda, transmiten sensualidad. En una de sus últimas presentaciones, en el Vive Latino, la cantante vistió un vestido lencero en color verde que la hacía lucir espectacular y, por supuesto elegante.

Danna Paola, vestido lencero
Danna Paola lleva un vestido lencero a su presentación del Vive Latino, no cabe duda, luce espectacular (vía Instagram (@gossipdanna_))

Ambas demuestran que el vestido lencero no es solo una simple tendencia más, sino que se adapta a distintas propuestas y permite a cualquiera probar cosas nuevas y experimentar distintos estilos. La presencia constante de estas dos cantantes en espacios públicos, redes sociales y escenarios no solo sostiene la tendencia, sino que también impulsa su permanencia, posicionándola en el catálogo actual.

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Aquí te decimos dónde encontrar el vestido lencero más trendy

Zara

Zara siempre está al día, y su colección de vestidos lenceros es prueba de ello. Gracias a su variedad de estilos, cortes, encajes y estampados, es la opción ideal porque tienes muchas opciones para elegir.

Zara, vestido
Vestido lencero muy presente y versátil en el catálogo de Zara (Vía www.Zara.com)

H&M

Con una propuesta más relajada, H&M tiene vestidos lenceros casuales, minimalistas y versátiles, ideales para hacer combinaciones orgánicas, jugar con colores y capas.

Vestido lencero h&m
Los diseños que hemos visto en redes sociales están en H&M (vía www.hm.com)

Mango

Con diseños muy elegantes, Mango se ha vuelto una de las mejores opciones para elegir un vestido lencero para ocasiones más formales donde buscas verte femenina y elegante. Manejan una paleta de colores que sin duda eleva cualquier look. Ideal si quieres experimentar con la tendencia sin explorar propuestas tan atrevidas o extravagantes.

Vestido lencero, mango
El vestido lencero más elegante, sin duda, lo encuentras en Mango (vía www.mango.com)

Desde los escenarios más imponentes hasta el street style más casual, el vestido lencero llegó para quedarse. Es la prueba máxima de que la moda es experimentación y creatividad Y tú, ¿te atreves a romper tu zona y darle tu propio toque este año?

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Las prendas que debes poner en tu maleta este 'spring break' La temporada es ideal para transformar nuestro estilo y darle una vibra más libre y relajada a través de siluetas ligeras y textiles frescos que se convertirán en los nuevos imprescindibles de tu maleta.

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Rosalía Danna Paola

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abril 2026

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