Belinda vive uno de los momentos más exitosos de su carrera entre proyectos musicales, series y doblaje, pero reconoce que no todo ha sido tan fácil y que el éxito también ha tenido un costo personal. La cantante aseguró que, aunque está rodeada de muchas personas por su trabajo, encontrar amistades sinceras ha sido uno de los retos más difíciles desde que comenzó su carrera cuando era una niña.
Belinda ha vivido siempre en mucha soledad: 'Mis amigos se cuentan con una mano'
Belinda confiesa que el éxito también la ha llevado a vivir momentos de soledad
En entrevista para el programa Ventaneando, Belinda habló del intenso ritmo laboral que ha mantenido durante los últimos meses y aseguró que todo ha sido resultado de años de esfuerzo.
“Yo creo que son etapas, creo que las estrellas literalmente se alinearon para estar muy enfocada. Carlota fue un rodaje de seis meses de levantarnos a las cuatro de la mañana y terminar a las 11 de la noche y al día siguiente lo mismo, en diferentes lugares, viajar en carretera, diferentes palacios, terminamos la serie en Colombia, en medio de la nada”.
Sin embargo, a pesar del cansancio, se siente agradecida por las oportunidades que ha recibido: “Ha sido mucho trabajo, incansable, y también disfrutando mucho las cosas, siendo agradecida, receptiva y disfrutando”.
Belinda reconoce que la fama le ha dificultado encontrar amistades verdaderas
Más allá del éxito profesional, Belinda reconoció que la fama ha complicado conseguir amistades sinceras.
“A mí me costó muchísimo (encontrar) amistades verdaderas; las amistades leales se cuentan con una mano, si acaso. A pesar de que tengo mucha gente a mi alrededor, he vivido siempre en mucha soledad”.
La cantante explicó que esa sensación de aislamiento la llevó, durante distintas etapas de su vida, a encontrar compañía en sus mascotas, a quienes recuerda con cariño por ser un importante apoyo emocional.
“Yo he tenido tres perritos que han sido todo para mí. Uno fue Bambi, que me acompañó desde los 10 hasta los 17, 18 años; lo atropellaron, fue un momento terrible para mí”, compartió. “Después llegó Gizmo, que murió de viejito y tardé seis años o más en conectar otra vez con un perrito”. Actualmente tiene a Popper, a quien describió como una nueva fuente de alegría: “Llegó Popper a mi vida hace poquito y estoy feliz, la verdad es que es un angelito y me ha traído mucha alegría y además es un éxito en redes”.
Belinda comparte cómo enfrenta las críticas
Durante su entrevista, Belinda también habló de la exposición constante que implica su carrera y aseguró que ha aprendido a cuidar su bienestar emocional evitando prestar atención a los comentarios negativos.
“Yo trato de no leer casi comentarios negativos. Yo soy una persona positiva, o sea, si no tengo nada positivo que decir de alguien públicamente no entro a decir nada”, aseguró.
Para la intérprete de “Mi bella traición”, la manera en que una persona se expresa de los demás también refleja quién es.
“Yo tengo mis pensamientos, mi manera de sentir, pero no tengo ni por qué insultar a nadie, ni por qué agredir a nadie, ni meterme ni con su físico, ni si es talentoso o talentosa, ni si hace bien las cosas porque todo lo que sale de nuestra boca también es lo que somos como seres humanos”.
Belinda aprendió a elegir proyectos por pasión
En cuanto a su carrera, Belinda explicó que su prioridad ya no es mantenerse vigente a cualquier costo, sino involucrarse únicamente en proyectos que realmente la motiven.
“Más bien los proyectos que me emocionan y me apasionan”. También considera que la ambición pierde sentido cuando no está acompañada por la pasión.“Cuando tú eres una persona ambiciosa, pero las cosas no las haces con amor y las haces por el simple hecho de: ‘Quiero más’, haces las cosas desde un lugar egoísta, las cosas no salen bien”.
Como ejemplo mencionó su entusiasmo por prestar su voz a Lilypad en Toy Story 5, personaje del que quedó cautivada desde el primer momento.
“Yo me enamoré de Lilypad desde que la empecé a leer, la empecé a entender, empecé a descubrir sus matices, que es muy divertida, que es chistosa, que al mismo tiempo es villana, pero también tiene su lado lindo”, aseguró.