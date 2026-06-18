Belinda ha vivido siempre en mucha soledad: 'Mis amigos se cuentan con una mano'

Belinda confiesa que el éxito también la ha llevado a vivir momentos de soledad

En entrevista para el programa Ventaneando, Belinda habló del intenso ritmo laboral que ha mantenido durante los últimos meses y aseguró que todo ha sido resultado de años de esfuerzo.

Belinda (Andrés Gar Luján)

“Yo creo que son etapas, creo que las estrellas literalmente se alinearon para estar muy enfocada. Carlota fue un rodaje de seis meses de levantarnos a las cuatro de la mañana y terminar a las 11 de la noche y al día siguiente lo mismo, en diferentes lugares, viajar en carretera, diferentes palacios, terminamos la serie en Colombia, en medio de la nada”.

Sin embargo, a pesar del cansancio, se siente agradecida por las oportunidades que ha recibido: “Ha sido mucho trabajo, incansable, y también disfrutando mucho las cosas, siendo agradecida, receptiva y disfrutando”.

Belinda reconoce que la fama le ha dificultado encontrar amistades verdaderas

Más allá del éxito profesional, Belinda reconoció que la fama ha complicado conseguir amistades sinceras.

“A mí me costó muchísimo (encontrar) amistades verdaderas; las amistades leales se cuentan con una mano, si acaso. A pesar de que tengo mucha gente a mi alrededor, he vivido siempre en mucha soledad”.

Belinda (Instagram)

La cantante explicó que esa sensación de aislamiento la llevó, durante distintas etapas de su vida, a encontrar compañía en sus mascotas, a quienes recuerda con cariño por ser un importante apoyo emocional.

“Yo he tenido tres perritos que han sido todo para mí. Uno fue Bambi, que me acompañó desde los 10 hasta los 17, 18 años; lo atropellaron, fue un momento terrible para mí”, compartió. “Después llegó Gizmo, que murió de viejito y tardé seis años o más en conectar otra vez con un perrito”. Actualmente tiene a Popper, a quien describió como una nueva fuente de alegría: “Llegó Popper a mi vida hace poquito y estoy feliz, la verdad es que es un angelito y me ha traído mucha alegría y además es un éxito en redes”.