Rosalía desata debate por sus declaraciones sobre Picasso: “¿Quién soy yo para juzgar?”

Rosalia sobre Picasso, el comentario que incendió

Durante la conversación, Rosalía dijo que Picasso es uno de sus pintores favoritos. Para la cantante, el pintor representa una libertad artística que sigue siendo inspiradora más de un siglo después.

Sin embargo, fue lo que dijo después lo que encendió la conversación pública. Al abordar la controversia que rodea la vida personal del pintor, Rosalía explicó que siempre ha podido separar la obra de quien la crea.

“Nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra, porque quizás ese señor yo lo hubiera conocido y no sé… a lo mejor no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero quién sabe, a lo mejor sí. O no lo sé, y no me importa. Disfruto su obra”.

Rosalía durante su presentación en los Brit Awards. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

La reflexión continuó cuando la conversación giró hacia la manera en que hoy se juzga a figuras históricas. En ese momento, la cantante planteó una duda que también generó debate:

“Te entiendo. Pero ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? Entonces, a no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real de esa persona, ¿quién soy yo para juzgar?”

El comentario provocó reacciones encontradas en redes sociales. Mientras algunos defendieron su postura y señalaron que el valor estético de una obra puede existir independientemente de la biografía de su autor, otros criticaron sus palabras por considerar que relativizan las denuncias y testimonios sobre el comportamiento del pintor con varias mujeres de su entorno.

