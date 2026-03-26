Rosalía es ovacionada en Milán ante intento de dar concierto enferma: 'No puedo seguir más'

La cantante Rosalía se hizo viral tras la suspensión de su show en Milán como parte de su Lux Tour. La española se vio obligada a detener su presentación por un problema de salud repentino: lloró frente al público cuando les reveló que se sentía mal y, pese a su esfuerzo y compromiso, ya no podía continuar.
La emotiva interrupción se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados y virales en lo que va de su gira.
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Rosalía suspende show en Milán por enfermedad
Rosalía intentó inicialmente seguir adelante con el espectáculo en Milan a pesar de sentirse mal. Sin embargo, a medida que avanzaba el show, quedó claro que no podría continuar. “He intentado hacer este show desde el principio, incluso estando enferma. He tenido una intoxicación alimentaria bastante fuerte y he tratado de aguantar hasta el final, pero me siento extremadamente mal”, confesó al público que entendió la situación y ovacionó su intención de continuar con el show.
A pesar de su determinación, la artista admitió que la situación estaba fuera de su control. “Puedo intentar continuar, pero en algún momento quizá tenga que parar… Estoy muy enferma y de verdad lo estoy intentand, voy a exigirme lo más que pueda, pero si tenemos que detenernos, podría ser necesario si físicamente no puedo seguir. Tengo mucho dolor”, expresó Rosalía.
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Al final, llegó el momento que todos temían. Rosalía se vio obligada a detener el concierto antes de completar el repertorio. “Lo siento, lo siento muchísimo. Los quiero mucho. Volveré cuando esté en mejor condición”, dijo llorando antes de abandonar el escenario.
Incluso en medio del malestar, Rosalía se aseguró de no dejaría a su público con las manos vacías e hizo un último esfuerzo para interpretar Mio Cristo Piange Diamante, un tema de su más reciente álbum LUX. Después hizo una despedida breve antes de retirarse del escenario.
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Los conciertos en Madrid, en duda
La próxima presentación de Rosalía está programada para el 30 de marzo en el Movistar Arena de Madrid. Sin embargo, su capacidad para subir al escenario dependerá por completo de su recuperación en los próximos días.
La expectativa es alta. Rosalía tiene programadas varias fechas con entradas agotadas en ese recinto los días 31 de marzo y 1, 3 y 4 de abril, seguidas de una importante serie de conciertos en el Palau Sant Jordi de Barcelona a finales de abril.
Las ocho fechas se agotaron en menos de dos horas, consolidando el Lux Tour como uno de los eventos en vivo más demandados del año.