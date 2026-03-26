Rosalía es ovacionada en Milán ante intento de dar concierto enferma: 'No puedo seguir más'

La cantante Rosalía se hizo viral tras la suspensión de su show en Milán como parte de su Lux Tour. La española se vio obligada a detener su presentación por un problema de salud repentino: lloró frente al público cuando les reveló que se sentía mal y, pese a su esfuerzo y compromiso, ya no podía continuar.

La emotiva interrupción se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados y virales en lo que va de su gira.