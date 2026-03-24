Rosalía presenta su nueva estética en el primer concierto de la gira LUX

El arte moderno: los conciertos

Rosalía inauguró su gira en Lyon, con una serie de looks que no pasaron desapercibidos. A diferencia de su promoción durante Motomami, la cantante ahora opta por una estética mucho más romántica, con tonalidades en palo de rosa y blanco.

El primer look se robó la atención, pues la cantante salió de una caja de música, con un atuendo de ballet, con zapatillas y todo. Un tutú rosa, con mucho volumen y una tank top blanca básica, completan el look.

Los looks de la Rosalía: simbolismo e intención. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Otro de los looks que tiene una estética original, que combina los elementos más femeninos, como un bralette en seda, con una chamarra de plumas blancas que simulan unas alas de ángel, con piezas más desafiantes, entre ellas, unos shorts de boxeador con encaje.