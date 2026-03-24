Rosalía presenta su nueva estética en el primer concierto de la gira LUX

Desde que escuchamos LUX por primera vez, sabíamos que era algo completamente distinto a la estética a la cual acostumbra la Rosalía. Como una obra de arte, Rosalía reinterpreta algunos cuadros icónicos, desde la Mona Lisa, "El aquelarre" de Francisco Goya y la Venus de Milo, todo conceptualizado con olanes, encaje y satín durante su primer concierto de la Gira LUX 2026.
Cada detalle, accesorio y corte está pensado para seguir una estética profunda, que se centra en el simbolismo religioso y el arte. Tenemos un recap y te contamos todos los detalles.