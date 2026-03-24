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Moda

Rosalía presenta su nueva estética en el primer concierto de la gira LUX

Rosalía continúa reinventando su identidad artística con una estética impactante, innovadora y cargada de simbolismo, en su primer concierto de LUX.
mar 24 marzo 2026 02:50 PM
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Todo apunta a que la gira tendrá momentos y looks inolvidables. (Getty Images)

Desde que escuchamos LUX por primera vez, sabíamos que era algo completamente distinto a la estética a la cual acostumbra la Rosalía. Como una obra de arte, Rosalía reinterpreta algunos cuadros icónicos, desde la Mona Lisa, "El aquelarre" de Francisco Goya y la Venus de Milo, todo conceptualizado con olanes, encaje y satín durante su primer concierto de la Gira LUX 2026.

Cada detalle, accesorio y corte está pensado para seguir una estética profunda, que se centra en el simbolismo religioso y el arte. Tenemos un recap y te contamos todos los detalles.

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El arte moderno: los conciertos

Rosalía inauguró su gira en Lyon, con una serie de looks que no pasaron desapercibidos. A diferencia de su promoción durante Motomami, la cantante ahora opta por una estética mucho más romántica, con tonalidades en palo de rosa y blanco.

El primer look se robó la atención, pues la cantante salió de una caja de música, con un atuendo de ballet, con zapatillas y todo. Un tutú rosa, con mucho volumen y una tank top blanca básica, completan el look.

ROSALÍA: LUX TOUR 2026 - Lyon
Los looks de la Rosalía: simbolismo e intención. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Otro de los looks que tiene una estética original, que combina los elementos más femeninos, como un bralette en seda, con una chamarra de plumas blancas que simulan unas alas de ángel, con piezas más desafiantes, entre ellas, unos shorts de boxeador con encaje.

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Una estética sin fallo

El look blanco que podría parecer minimalista, es todo lo contrario pues aunque está compuesto de una sencilla falda y top, cuando lo contrastas con la puesta en escena, te das cuenta que todo funciona en armonía y no funcionarían uno sin el otro.

Para romper un poco con la estética romántica, Rosalía optó por un vestido negro con tul y transparencias, con corset para dar profundidad y una visión distinta. Aquí, por el acomodo de sus bailarines, las luces y el foco, busca reinterpretar la icónica pintura de Goya.

ROSALÍA: LUX TOUR 2026 - Lyon
Rosalía sigue una estética romántica, y contrasta con el negro, pero mantiene los elementos etéreos como tul y encaje. (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images f)

Elementos y accesorios que dan el toque final

Se sabe que ningún look está completo sin accesorios que respalden la intención y la estética, por eso, la cantante eligió elementos como velos, pelucas y sombreros, que representan todo lo que quiso plasmar en su álbum: los motivos religiosos, el simbolismo espíritual y la identidad artística.
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