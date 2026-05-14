Dua Lipa inmortaliza sus conciertos en México (y su amor por los mexicanos) con película y álbum en vivo

¿Cuándo y dónde ver Dua Lipa Live From Mexico?

La película se estrenará de manera gratuita a nivel mundial en YouTube el próximo 21 de mayo, mientras que el disco en vivo, conformado por 21 canciones, llegará a plataformas digitales un día después.

Las ediciones físicas comenzarán a distribuirse a partir del 5 de junio.

Dua Lipa (Getty Images)

El cierre de la gira de Dua Lipa en México

Todo el material fue grabado durante los conciertos que la intérprete ofreció los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, fechas con las que cerró oficialmente su exitoso Radical Optimism Tour.

La gira recorrió cinco continentes, reunió a más de 1.75 millones de asistentes y logró recaudar cerca de 200 millones de dólares.

Dua Lipa (Getty Images)

Además de mostrar las interpretaciones de sus mayores éxitos, el proyecto también incluirá algunos de los momentos más especiales que marcaron su paso por México, como la interpretación de "Bésame Mucho" y el dueto que realizó junto a Fher Olvera de Maná en "Oye Mi Amor".

Como adelanto del lanzamiento, Dua Lipa ya liberó la versión en vivo de "End Of An Era (Live From Mexico)", disponible desde este miércoles en plataformas digitales.