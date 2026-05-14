Dua Lipa inmortaliza sus conciertos en México (y su amor por los mexicanos) con película y álbum en vivo

Dua Lipa sorprendió a sus fans este jueves al anunciar oficialmente Dua Lipa Live From Mexico, una película concierto y un álbum en vivo que capturan los momentos más memorables de los tres shows sold out en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.
La cantante dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales con un avance en video lleno de confeti, luces y la energía del público mexicano.
“¡¡¡EN VIVO DESDE MÉXICOOO!!! El film completo de la gira sale el 21 de mayo a las 6 p. m. (BST) en YouTube y el álbum en vivo sale el 22 de mayo!!!”, escribió.