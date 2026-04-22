Dua Lipa se casará con Callum Turner en Italia; Sicilia se prepara para ser sede de la boda en septiembre, aseguran

Dua Lipa quedó enamorada de Palermo y por eso habría elegido esa ciudad en Siclia para casarse

Conocida en todo el mundo por su espíritu cosmopolita y viajero, la pareja formada por Dua Lipa y Callum Turner habría quedado enamorada de la ciudad de Palermo, en Sicilia (donde por cierto ocurre la segunda temporada de The White Lotus), durante sus vacaciones del verano de 2025.

La intérprete de “Training season” fue captada por fans caminando por las calles del centro histórico y luego compartió en sus redes fotos de la ciudad con mensajes que dejaban claro su amor por Sicilia (aquella vez escribió el mensaje: “Palermo in my heart”).

Dua Lipa y Callum Turner estarían planeando casarse en Italia en septiembre de 2026, aseguran (Arturo Holmes)

Ahora, según las mismas fuentes, la cantante estaría supervisando personalmente detalles como locaciones históricas y posibles excursiones en barco para hacer de su boda un evento inolvidable tanto para ellos como para sus invitados.

Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Dua Lipa ni de Callum Turner y las versiones dadas conocer reflejan el rumor cada vez más fuerte que circula en medios italianos y que ha sido replicada hoy por varios portales internacionales.

Otras bodas de famosos en Italia

Sin embargo, no sería extraño que Dua Lipa, una de las estrellas pop más importantes de la actualidad y su novio, el actor Callum Turner (quien ha comenzado a sonar como posible candidato para ser el nuevo James Bond), eligieran un escenario italiano para celebrar su boda.

En años recientes, parejas de muy alto perfil se han dado el sí en el país de la bota.

Jeff Bezos y Lauren Sánchez en su boda en Venecia (Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock/Piovanotto Marco/ABACA/Shutterstock)

En junio de 2025, el empresario Jeff Bezos y la periodista Lauren Sánchez se casaron en Venecia y convocaron a un nutrido grupo de celebridades que infestaron los canales de la ciudad.

En mayo de 2022, Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker celebraron su boda en Portofino, en la que estuvo presente todo el clan Kardashian-Jenner y muchos de sus famosos amigos.

Kourtney Kardashian y Travis Barker se casaron en Portofino (Shutterstock/Shutterstock)

Anteriormente, en Venecia, se casaron Amal y George Clooney en septiembre de 2014; mientras que el enlace de Tom Cruise y Katie Holmes (que terminó en divorcio) se realizó en noviembre de 2006.