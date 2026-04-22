Distintas versiones indican que Dua Lipa y Callum Turner se casarán este mismo año y lo harán en Italia. Reportes señalan que la cantante y el actor británicos ya tienen fecha y lugar para el enlace, y se trataría de Sicilia, Italia; y que la ceremonia se realizaría entre el 5 y el 7 de septiembre, con una celebración que se extendería por tres días.
Dua Lipa se casará con Callum Turner en Italia; Sicilia se prepara para ser sede de la boda en septiembre, aseguran
Dua Lipa y Callum Turner se casarán en Sicilia en septiembre, aseguran
Según reporta Cosmopolitan Italia, Dua Lipa habría elegido Sicilia para casarse los primeros días de septiembre con Callum Turner en Sicilia, luego de retomar información publicada en primicia por el diario Il Giornale di Sicilia.
El medio local asegura que la ciudad ya se prepara para recibir al jet set mundial; que estaría desde ya reservando suites de lujo completas en Villa Igiea, el icónico palacio-hotel de estilo Liberty/Art Nouveau con vistas directas al mar Mediterráneo, propiedad del grupo Rocco Forte.
Dua Lipa quedó enamorada de Palermo y por eso habría elegido esa ciudad en Siclia para casarse
Conocida en todo el mundo por su espíritu cosmopolita y viajero, la pareja formada por Dua Lipa y Callum Turner habría quedado enamorada de la ciudad de Palermo, en Sicilia (donde por cierto ocurre la segunda temporada de The White Lotus), durante sus vacaciones del verano de 2025.
La intérprete de “Training season” fue captada por fans caminando por las calles del centro histórico y luego compartió en sus redes fotos de la ciudad con mensajes que dejaban claro su amor por Sicilia (aquella vez escribió el mensaje: “Palermo in my heart”).
Ahora, según las mismas fuentes, la cantante estaría supervisando personalmente detalles como locaciones históricas y posibles excursiones en barco para hacer de su boda un evento inolvidable tanto para ellos como para sus invitados.
Hasta el momento no hay confirmación oficial por parte de Dua Lipa ni de Callum Turner y las versiones dadas conocer reflejan el rumor cada vez más fuerte que circula en medios italianos y que ha sido replicada hoy por varios portales internacionales.
Otras bodas de famosos en Italia
Sin embargo, no sería extraño que Dua Lipa, una de las estrellas pop más importantes de la actualidad y su novio, el actor Callum Turner (quien ha comenzado a sonar como posible candidato para ser el nuevo James Bond), eligieran un escenario italiano para celebrar su boda.
En años recientes, parejas de muy alto perfil se han dado el sí en el país de la bota.
En junio de 2025, el empresario Jeff Bezos y la periodista Lauren Sánchez se casaron en Venecia y convocaron a un nutrido grupo de celebridades que infestaron los canales de la ciudad.
En mayo de 2022, Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker celebraron su boda en Portofino, en la que estuvo presente todo el clan Kardashian-Jenner y muchos de sus famosos amigos.
Anteriormente, en Venecia, se casaron Amal y George Clooney en septiembre de 2014; mientras que el enlace de Tom Cruise y Katie Holmes (que terminó en divorcio) se realizó en noviembre de 2006.
La historia de amor de Dua Lipa y Callum Turner
Dua Lipa y Callum Turner comenzaron a generar rumores de romance en enero de 2024. Todo empezó en Londres, donde fueron presentados por la restaurantera Ruth Rogers (co-fundadora de The River Cafe).
La chispa definitiva se dio en Los Ángeles durante una cena. Ambos descubrieron que estaban leyendo el mismo libro, Trust de Hernán Díaz, y la conexión fue inmediata.
Después de meses de un romance discreto (con visita a la Ciudad de México incluida), Dua Lipa confirmó oficialmente el compromiso el 12 de junio de 2025 en una entrevista de portada para British Vogue.
El anillo, de oro amarillo de 18 quilates con un diamante de dos quilates, fue diseñado especialmente por Callum Turner tras consultar con las mejores amigas y la hermana de Dua, Rina.
Los fans detectaron por primera vez el anillo en un carrusel de Instagram que Dua subió el 24 de diciembre de 2024, y luego lo mostró con mayor claridad el 1 de febrero de 2025.
Desde entonces, la pareja ha aparecido en distintos eventos como la Met Gala, la Berlinale, la Vanity Fair Oscar Party, ha disfrutado de vacaciones muy románticas, incluyendo el mencionado viaje a Palermo en julio de 2025 y un reciente safari por Sudáfrica, y en general ha mantenido un perfil bajo pero lleno de muestras de cariño.
Con información de Agencia México