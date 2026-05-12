Andrea Legarreta comparte con emoción que su hija Nina se irá a estudiar extranjero

ParaAndrea Legarreta, el mayor logro de su vida no está frente a las cámaras, sino en la familia que ha formado junto a Erik Rubín. La conductora ha acompañado de cerca el crecimiento de sus hijas, quienes poco a poco han comenzado a abrirse su propio camino siguiendo la pasión artística de sus padres.
Mientras Mía ha enfocado su carrera en la música y ya comienza a destacar como cantante, Nina ha decidido apostar por la actuación y ahora está lista para dar un importante paso en su carrera.
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Andrea Legarreta revela que su hija Nina estudiará en el extranjero
Andrea Legarreta ha compartido en distintas ocasiones la emoción que siente al ver cómo sus hijas construyen su propio camino y ahora reveló recientemente que Nina viajará a Londres para continuar sus estudios en una reconocida escuela especializada en actuación.
La conductora platicó con el periodista Edén Dorantes y durante la entrevista explicó el proceso de selección en el participó la joven: “Buscó las mejores escuelas de arte y actuación del mundo y entre ellas salieron tres que están en Londres. Mandó su solicitud a una que le latió más y a partir de ese proceso, en el que ellos solo reciben 5 mil solicitudes empiezan a hacer recorte de todo el mundo”, comentó.
Además, reveló que como parte del proceso su hija menor mandó “un monólogo de Shakespeare en inglés y mandó un monólogo actual en inglés” y después hizo una audición a través de una “videoconferencia en donde estaban los directores, los maestros y bueno, hizo la pruebas que le iban haciendo, las preguntas y todo”.
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Nina Rubín tuvo un exigente proceso de admisión
Como parte del exigente proceso de admisión, Nina Rubíntuvo que viajar personalmente a la escuela en Londres para realizar distintas pruebas.
“Estuvieron hace pocos días Erik y las niñas en Londres y allá vivió un día completo en la escuela con clases, cursos, le hacían una prueba, otra prueba, otra prueba para ver el nivel de los chavos”, contó Andrea Legarreta.
La conductora explicó además que el proceso fue altamente competitivo, ya que de una lista de cerca de 5 mil aspirantes, únicamente fueron seleccionados 30 jóvenes.
“Después de eso iban a hacer un último recorte y le hablaron hace dos días y ella llorando, gritando, me habló, y yo también llorando junto con ella, pues la aceptaron”, expresó con orgullo. “Eso es algo que no te ganas por ser hija de nadie. Por eso yo digo, no hay que estar descalificando a los hijos de gente conocida porque cuando lo tienes, lo tienes y cuando no, pues no. Y ella solita llegó, estoy muy orgullosa de ella, fue muy valiente”, agregó.
Finalmente la conductora explicó que su hija está en espera de que llegue el día en el que tendrá que viajar para iniciar sus estudios: “Estamos esperando que llegue el día. Vamos a ver cuándo es el inicio del curso, todavía no lo sabemos, pero vamos a ver”, concluyó.