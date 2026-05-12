Andrea Legarreta comparte con emoción que su hija Nina se irá a estudiar extranjero

Nina Rubín tuvo un exigente proceso de admisión

Como parte del exigente proceso de admisión, Nina Rubín tuvo que viajar personalmente a la escuela en Londres para realizar distintas pruebas.

Nina Rubín y Andrea Legarreta (Instagram)

“Estuvieron hace pocos días Erik y las niñas en Londres y allá vivió un día completo en la escuela con clases, cursos, le hacían una prueba, otra prueba, otra prueba para ver el nivel de los chavos”, contó Andrea Legarreta .

La conductora explicó además que el proceso fue altamente competitivo, ya que de una lista de cerca de 5 mil aspirantes, únicamente fueron seleccionados 30 jóvenes.



“Después de eso iban a hacer un último recorte y le hablaron hace dos días y ella llorando, gritando, me habló, y yo también llorando junto con ella, pues la aceptaron”, expresó con orgullo. “Eso es algo que no te ganas por ser hija de nadie. Por eso yo digo, no hay que estar descalificando a los hijos de gente conocida porque cuando lo tienes, lo tienes y cuando no, pues no. Y ella solita llegó, estoy muy orgullosa de ella, fue muy valiente”, agregó.

Finalmente la conductora explicó que su hija está en espera de que llegue el día en el que tendrá que viajar para iniciar sus estudios: “Estamos esperando que llegue el día. Vamos a ver cuándo es el inicio del curso, todavía no lo sabemos, pero vamos a ver”, concluyó.