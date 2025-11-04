Publicidad

Belleza

Dua Lipa y su nueva línea de skincare: una 'collab' que une cienca y glow

Si pensabas que Dua ya lo había hecho todo te equivocas. La cantante lanzó su propia beauty line de skincare, DUA, en colaboración con Augustinus Bader.
mar 04 noviembre 2025 09:40 PM
DUA Skincare.jpg
La nueva beauty line de Dua Lipa de la mano de Augustinus Bader. (www.duabyab.com)

Puede que Dua Lipa haya llegado "tarde" al mundo del skincare, pero lo hizo con una alianza que tiene todo el sentido.

Augustinus Bader, además de ser una de las marcas favoritas de la cantante británica, está respaldada por ciencia, tecnología y resultados reales.

Al anunciar la línea, Dua escribió en Instagram: “¡El secreto ha sido revelado! Es un sueño hecho realidad lanzar mi propia línea de skincare en colaboración con los mejores. Estoy enamorada de estas fórmulas y de la increíble tecnología TFC5 que las hace tan especiales. ¡Que comience esta nueva aventura!”.

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta nueva línea de cuidado de la piel.

DUA, la línea de skincare de Dua Lipa: una collab que une ciencia y glow

DUA es el resultado de más de tres años de trabajo entre la artista y el Dr. Augustinus Bader, reconocido por revolucionar el cuidado de la piel con su tecnología celular TFC8, originalmente desarrollada para regenerar la piel de pacientes con quemaduras.

Para esta collab, la fórmula se adaptó y nació el TFC5, una versión más ligera y enfocada en pieles más jóvenes de entre 18 y 35 años. Este complejo combina péptidos biomiméticos, antioxidantes y proteínas hidratantes, ayudando a prevenir los signos de envejecimiento, manchas, equilibrar la piel y reducir imperfecciones sin saturarla.

El resultado es una rutina minimalista con tres productos esenciales que combinan ciencia, funcionalidad, modernidad y el toque effortless que define a Dua Lipa.

Una propuesta real que hace que Augustinus llegué a una nueva generación y Dua reafirme su lugar no solo como ícono pop, sino también como referente del wellness y la belleza consciente.

PLP-the-bundle-desk-high-res.jpg
Conoce DUA™ Powered by AB Science. (duabyab.com)

Los tres productos esenciales DUA

Cream-to-foam Cleanser

El primer paso en la rutina es un limpiador en crema que se transforma en espuma, eliminando maquillaje e impurezas sin resecar la piel. Además del TFC5 para mejorar la elasticidad, este limpiador tiene prebióticos, extracto de algas y aceite de tsubaki, limpia profundamente mientras mantiene la barrera cutánea equilibrada. La sensación es súper soft y fresh.

balancing-cream-cleanser-by-ab-science.jpg
Limpia y refina la textura de la piel, dejándola más suave y tersa. (Balancing Cream Cleanser, DUA, $684, duabyab.com)

Glow Complex

El favorito de Dua. Un suero ligero y luminoso con bio-retinol marino, vitamina B3 y ectoína que mejora la textura, reduce las arrugas, desvanece las manchas e ilumina al instante.
Perfecto para revivir la piel después de una noche larga o un día cansado. Lipa incluso ha contado que a veces lo usa sobre el maquillaje como highlight.

supercharged-glow-complex-by-ab-science.jpg
Suero ligero y luminoso para revivir la piel. (Supercharged Glow Complex, DUA, $1,390, duabyab.com)

Renewal Cream

Una versión más ligera de la crema icónica de Augustinus Bader. Hidrata profundamente sin dejar sensación grasa y ayuda a reducir rojeces y equilibrar la piel. Contiene mezcla prebiótica y postbiótica que mantiene la piel calmada y saludable y aminoácidos que ayudan a prevenir imperfecciones.

renewal-cream-by-ab-science.jpg
Para una piel hidratada y saludable. (Renewal Cream, DUA, $1,284, duabyab.com)
