Dua Lipa y su nueva línea de skincare: una 'collab' que une cienca y glow

Puede que Dua Lipa haya llegado "tarde" al mundo del skincare, pero lo hizo con una alianza que tiene todo el sentido.

Augustinus Bader, además de ser una de las marcas favoritas de la cantante británica, está respaldada por ciencia, tecnología y resultados reales.

Al anunciar la línea, Dua escribió en Instagram: “¡El secreto ha sido revelado! Es un sueño hecho realidad lanzar mi propia línea de skincare en colaboración con los mejores. Estoy enamorada de estas fórmulas y de la increíble tecnología TFC5 que las hace tan especiales. ¡Que comience esta nueva aventura!”.

Te contamos todo lo que tienes que saber sobre esta nueva línea de cuidado de la piel.