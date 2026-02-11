Dua Lipa y Callum Turner enfrentan acoso de paparazzi durante una cita en París

Dua Lipa y Callum Turner enfrentan acoso de paparazzi

Las últimas semanas, Dua Lipa había compartido en redes sociales algunas publicaciones sobre su visita a Francia. No obstante, una cena con su prometido que pretendía ser un momento íntimo, fue interrumpido por la presencia de los paparazzi.

La pareja estaba cenando en el restaurante Le Voltaire cuando los fotógrafos comenzaron a insistir en obtener imágenes. La situación creció al punto en que Callum Turner salió a confrontarlos. Visiblemente molesto, el actor repetía “no está bien”, en referencia a la forma en que estaban siendo abordados.

Callum Turner en una de las publicaciones de Dua Lipa sobre su estancia en París. (Instagram/@dualipa)

Minutos después, Dua Lipa también salió del restaurante, lo que generó aún más revuelo en el exterior. La cantante se cubrió la cara mientras los flashes aumentaban. “No vamos a hacer esto”, dijo con evidente molestia, mientras su pareja insistía en que los dejaran en paz.

Entre los gritos de los paparazzi se escuchaban frases como: “Dua, solo danos un minuto y te dejamos en paz”, “¡Muestra tu cara!” o “Danos unas fotos, Dua”.