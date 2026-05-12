Eiza González se despide de Pasita, su fiel compañera durante 24 años: Te extrañare toda mi vida

Eiza González atraviesa un momento doloroso tras despedirse de Pasita, la perrita que la acompañó durante los últimos 24 años de su vida y que se convirtió en su compañera inseparable.
La actriz compartió la noticia a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde recordó el largo camino que recorrió junto a su mascota, a quien rescató cuando todavía era adolescente.
Eiza González se despide de Pasita con un emotivo mesaje
Más que una mascota, Pasita representó para Eiza González una compañía incondicional durante más de dos décadas. La actriz recordó con cariño cómo la perrita estuvo a su lado en momentos importantes de su vida, desde su juventud en México hasta su consolidación en Hollywood.
A través de sus redes sociales, la actriz mexicana dedicó un emotivo mensaje de despedida a su perrita, reflejando el profundo lazo y la compañía incondicional que compartieron: "Me parte el corazón decir que mi princesita de los abrazos ha cruzado el puente del arcoíris", escribió junto a un álbum, de fotos juntas.
Además, Eiza compartió un video de su último día: "Este video fue nuestro último día juntas, y verla dar sus últimos suspiros fue una de las cosas más difíciles que he tenido que soportar", aseguró.
"Durante casi 24 años, siempre fuimos tú y yo. La gente intenta consolarme diciéndome que te tuve durante mucho tiempo, pero lo que no entienden es que lloro cada uno de esos años, días, minutos y momentos que compartimos. Has estado conmigo desde que era niña".
Pasita, la compañera más fiel de Eiza González
Con palabras llenas de nostalgia y cariño, Eiza González recordó que ella y la perrita se volvieron inseparables: "Cualquiera que haya amado de verdad a una mascota sabe cómo es este vínculo. Estuviste ahí durante mi adolescencia, durante mi transición a la adultez, en cada alegría y en cada tristeza, en cada lugar al que la vida me llevó. No importaba adónde fuera, siempre éramos nosotras".
Además, la actriz recordó un duro momento que enfrentó con Pasita, cuando esta tuvo que ser operada debido a la pérdida de un ojo a causa de una enfermedad degenerativa y mencionó que es lo que más extrañará de ella.
"Pasita, te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Creo que nunca dejaré de llorar cuando piense en ti. Extrañaré nuestros abrazos interminables, tu dulce ojito mirándome con tanto amor, y la comodidad de simplemente tenerte a mi lado", escribió.
"Mi princesita, te amo y te extrañaré toda mi vida. Corre libre en el cielo, mi niña, persiguiendo ardillas, tomando el sol y esperándome algún día", finalizó.
Varios famosos como Luis Gerardo Méndez, Ana de la Reguera, Jaime Camil, Adriana Louvier, Joy Huerta, Michelle Salas y Sofía Vergara, entre otros famosos se solidarizaron con eiza le enviaron cariñosos mensajes.