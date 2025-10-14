Dua Lipa obtiene su certificado oficial del idioma español previo a su gira por Latinoamérica

Dua Lipa y su lazo con la cultura hispana

Actualmente, Dua Lipa se encuentra preparando el examen de nivel avanzado en español, lo que implica un estudio más profundo de la lengua, incluyendo literatura, análisis gramatical y expresión oral avanzada. Su dedicación ha sido constante, y su motivación parece ir más allá del interés profesional: es una apuesta personal por conectar con sus fans hispanohablantes.

Dua Lipa (Instagram)

Fanática de apps como Duolingo (incluso participó en una campaña humorística donde el búho mascota “murió” esperando sus lecciones), Dua Lipa ha profundizado su lazo con la cultura hispana admirando películas de Pedro Almodóvar, amigo y colaborador en su podcast Dua Lipa: At Your Service.

Aunque Dua Lipa no tiene ascendencia hispana directa (sus raíces familiares son albanokosovares), su vínculo con el idioma español ha crecido a través de su carrera internacional. Ha colaborado con artistas latinos, como J Balvin y Bad Bunny, además, ha incluido frases en español en entrevistas y presentaciones.

Su gira por América Latina reforzará este lazo, y su decisión de estudiar español formalmente refleja un respeto genuino por la cultura y el idioma. El anuncio se volvió viral, con fans elogiando su equilibrio entre fama y estudio, inspirando a miles a retomar el aprendizaje de idiomas fuera del sistema escolar tradicional.

Dua Lipa se ha convertido en una figura influyente en el mundo hispano, no sólo por su música, sino por su cercanía con el público latino. Su estilo, sus mensajes de empoderamiento y su apertura cultural han resonado en países como México, Colombia, Argentina y Chile. El aprendizaje del español amplía aún más su alcance y consolida su imagen como artista global comprometida con la diversidad.

En el plano profesional, Dua Lipa ha cosechado grandes éxitos con su álbum Radical Optimism, lanzado el 3 de mayo de 2024, que incluye sencillos como “Illusion” y “Training Season”. Su gira mundial ha sido aclamada por la crítica y el público, con presentaciones sold out en Europa, Asia y América.