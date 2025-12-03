En su primer concierto en la Ciudad de México durante su gira 2025, Dua Lipa sorprendió al público al abrir su show con una versión de “Bésame Mucho”. Con ese gesto, la estrella británica rindió homenaje a la tradición musical latina, reconociendo no solo la belleza de la canción, sino su profundo valor cultural.
Cuando Dua Lipa revivió en México el legado de Consuelo Velazquez con “Bésame Mucho”
En su primer concierto en la Ciudad de México durante su gira 2025, Dua Lipa sorprendió al público al abrir su show con una versión de “Bésame Mucho”. Con ese gesto, la estrella británica rindió homenaje a la tradición musical latina, reconociendo no solo la belleza de la canción, sino su profundo valor cultural.
Origen de “Bésame Mucho”: la historia de una compositora visionaria
La canción fue escrita por la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Se calcula que empezó a gestarla alrededor de 1932, cuando aún era muy joven, y concluyó la versión definitiva entre 1938 y 1940.
Velázquez provenía de una formación clásica: estudió piano y música, con recital en el Palacio de Bellas Artes, y solo más tarde se atrevió a componer canciones populares.
Según relató Consuelo, compuso “Bésame Mucho” antes de haber dado su primer beso — la letra, un acto de imaginación cargado de deseo, nostalgia y romanticismo.
Además, la turbulencia de la época, con la guerra y la separación de tantas parejas, influyó en la profundidad emocional del bolero, convirtiéndolo en un himno universal sobre el miedo a perder al ser amado.
La primera grabación oficial de “Bésame Mucho” se atribuye al cantante Emilio Tuero en 1941.
Desde entonces, la canción cruzó fronteras: traducida a decenas de idiomas, versionada por cientos de artistas de distintos géneros —del bolero al jazz, del pop al clásico—, hasta convertirse en lo que muchos consideran la canción en español más grabada de la historia.
Interpretaciones célebres y legado musical global
Entre los cientos de artistas que han dado su versión destacan —además de los pioneros del bolero— figuras internacionales tan diversas como The Beatles, Frank Sinatra, Andrea Bocelli, y también iconos del repertorio latino como Luis Miguel o Pedro Infante.
Esa riqueza de versiones —en distintos idiomas y estilos musicales— subraya la enorme flexibilidad emocional de “Bésame Mucho”, que ha sabido adaptarse a cada época y público, sin perder su esencia romántica.
Por qué la versión de Dua Lipa en 2025 es importante
Que en 2025 una estrella global como Dua Lipa lleve “Bésame Mucho” a un escenario en México —y provoque ovaciones masivas— demuestra que este bolero sigue vigente, relevante y capaz de emocionar a nuevas generaciones.
Es un recordatorio de que la obra de Consuelo Velázquez no pertenece solo al pasado: sigue viva, reinterpretada, honrada. Y con ello, se revaloriza la historia de la música latina, su memoria colectiva y su poder de unir generaciones.