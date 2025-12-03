Cuando Dua Lipa revivió en México el legado de Consuelo Velazquez con “Bésame Mucho”

Origen de “Bésame Mucho”: la historia de una compositora visionaria

La canción fue escrita por la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Se calcula que empezó a gestarla alrededor de 1932, cuando aún era muy joven, y concluyó la versión definitiva entre 1938 y 1940.

Velázquez provenía de una formación clásica: estudió piano y música, con recital en el Palacio de Bellas Artes, y solo más tarde se atrevió a componer canciones populares.

Según relató Consuelo, compuso “Bésame Mucho” antes de haber dado su primer beso — la letra, un acto de imaginación cargado de deseo, nostalgia y romanticismo.

Además, la turbulencia de la época, con la guerra y la separación de tantas parejas, influyó en la profundidad emocional del bolero, convirtiéndolo en un himno universal sobre el miedo a perder al ser amado.

La primera grabación oficial de “Bésame Mucho” se atribuye al cantante Emilio Tuero en 1941.

Desde entonces, la canción cruzó fronteras: traducida a decenas de idiomas, versionada por cientos de artistas de distintos géneros —del bolero al jazz, del pop al clásico—, hasta convertirse en lo que muchos consideran la canción en español más grabada de la historia.

