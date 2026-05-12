Owen Cooper ya no es el mismo niño que conquistó al público en Adolescencia. El joven actor británico de 16 años acaparó miradas durante su reciente aparición en los premios BAFTA de televisión 2026, celebrados este domingo, donde sorprendió por el notable cambio físico que ha tenido desde el estreno de la exitosa serie de Netflix.
Owen Cooper impacta con su transformación física tras el éxito de 'Adolescencia'
Owen Cooper impacta con su transformación física a los 16 años
Owen Cooper asistió a la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, donde recibió el premio a Mejor Actor de Reparto gracias a su interpretación de Jamie Miller, el adolescente protagonista del drama psicológico que se convirtió en fenómeno global.
Sin embargo, más allá del reconocimiento, lo que más llamó la atención en redes sociales fue el evidente “estirón” del actor, quien ahora luce mucho más alto y maduro que cuando comenzó el rodaje de la serie a los 13 años.
La serie Netflix se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos recientes gracias a su historia oscura y a su innovadora narrativa filmada en plano secuencia. Owen Cooper interpretó a Jamie Miller, un adolescente acusado de asesinar a una compañera de escuela, en una actuación que recibió elogios internacionales por su intensidad emocional.
El actor no tenía experiencia previa frente a las cámaras antes de conseguir el papel. De acuerdo con sus propias declaraciones, Owen Cooper originalmente audicionó para un personaje secundario, pero terminó impresionando al actor y creador de la serie, Stephen Graham, quien aseguró que supo inmediatamente que él debía protagonizar la historia.
Desde entonces, el joven intérprete ha acumulado premios como el Emmy, el Globo de Oro, el Critics Choice Award y recientemente el BAFTA, convirtiéndose en uno de los actores adolescentes más premiados de la televisión actual.
De futbolista frustrado a nueva promesa británica
Antes de descubrir la actuación, Owen Cooper soñaba con convertirse en futbolista profesional. Creció en Warrington, Inglaterra, dentro de una familia trabajadora y jugaba en categorías juveniles mientras era fanático del Liverpool F.C.. Todo cambió cuando comenzó a tomar clases de teatro en Manchester y encontró una nueva pasión artística.
Ahora, tras el fenómeno de Adolescencia, su carrera sigue creciendo rápidamente. Cooper ya participó en la nueva adaptación de Wuthering Heights dirigida por Emerald Fennell y también forma parte de futuros proyectos cinematográficos internacionales.
A sus 16 años, Owen Cooper no solo atraviesa una transformación física evidente, sino también el inicio de una carrera que muchos ya consideran una de las más prometedoras de la nueva generación británica.