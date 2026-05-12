Owen Cooper impacta con su transformación física tras el éxito de 'Adolescencia'

Owen Cooper impacta con su transformación física a los 16 años

Owen Cooper asistió a la ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, donde recibió el premio a Mejor Actor de Reparto gracias a su interpretación de Jamie Miller, el adolescente protagonista del drama psicológico que se convirtió en fenómeno global.

Sin embargo, más allá del reconocimiento, lo que más llamó la atención en redes sociales fue el evidente “estirón” del actor, quien ahora luce mucho más alto y maduro que cuando comenzó el rodaje de la serie a los 13 años.

LONDON, ENGLAND - MAY 10: Owen Cooper and Stephen Graham attend the BAFTA Television Awards with P&O Cruises 2026 at The Royal Festival Hall on May 10, 2026 in London, England. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images) (Getty Images )

La serie Netflix se convirtió en uno de los mayores éxitos televisivos recientes gracias a su historia oscura y a su innovadora narrativa filmada en plano secuencia. Owen Cooper interpretó a Jamie Miller, un adolescente acusado de asesinar a una compañera de escuela, en una actuación que recibió elogios internacionales por su intensidad emocional.

El actor no tenía experiencia previa frente a las cámaras antes de conseguir el papel. De acuerdo con sus propias declaraciones, Owen Cooper originalmente audicionó para un personaje secundario, pero terminó impresionando al actor y creador de la serie, Stephen Graham, quien aseguró que supo inmediatamente que él debía protagonizar la historia.

Owen Cooper (/Getty Images)

Desde entonces, el joven intérprete ha acumulado premios como el Emmy, el Globo de Oro, el Critics Choice Award y recientemente el BAFTA, convirtiéndose en uno de los actores adolescentes más premiados de la televisión actual.