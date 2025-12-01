Dua Lipa ya se encuentra en la Ciudad de México (donde se presentará los días 1, 2 y 5 de diciembre como parte de su gira Radical Optimism Tour) y su llegada no solo despertó expectación: provocó un auténtico revuelo mediático. Durante su estancia, la cantante británica ha aprovechado para visitar algunos de sus lugares favoritos, desde comer en el restaurante Contramar y pasear por la Condesa, hasta ser vista bailando en el Club San Luis junto a su prometido, Callum Turner.
Dua Lipa en la CDMX: estos fueron sus spots favoritos en la ciudad
Dua Lipa en la CDMX: así fue su visita a sus spots favoritos de la ciudad
Previo a sus tres conciertos como parte del Radical Optimism Tour que se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa se tomó unos días de vacaciones para disfrutar de lo que ofrece la Ciudad de México.
Una de sus primeras paradas fue el restaurante Contramar, ubicado en la Roma, donde varios comensales la reconocieron, le tomaron fotos y las compartieron en redes sociales, haciendo que la noticia se viralizara rápidamente.
Dua Lipa ya se encuentra en México. pic.twitter.com/gGE1haME7y— Indie 505 (@Indie5051) November 30, 2025
Cabe destacar que la cantante y su amigo, el diseñador Jacquemus, habían visitado este lugar en 2022, consolidándolo como uno de sus spots imperdeibles de la capital mexicana.
Pero la visita de Dua Lipa a CDMX no se limitó a un solo lugar: según fotos y videos compartidos por usuarios en redes sociales, la cantante, Callum Turner y su equipo de trabajo continuaron su noche en el San Luis Club, ubicado en la Roma, donde fueron vistos disfrutando de la música y bailando salsa y cumbia.
Dua Lipa & Callum Turner anoche bailando en un club en el centro de Coyoacán en Ciudad de México 💃 pic.twitter.com/3q1SMDhDRM— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) November 30, 2025
Al día siguiente de ser captada en el club nocturno, la cantante y su prometido fueron vistos recorriendo las calles de la Roma, entrando a diversas tiendas para hacer algunas compras.
Y un día vi a Dua Lipa de shopping en la cdmx 😻🫶🏻 qué mujer!!! pic.twitter.com/ruYVoKoiPu— ysh (@darthakin) November 30, 2025
Dua Lipa, lista para conquistar la Ciudad de México con su Future Nostalgia Tour
Dua Lipa regresó a la Ciudad de México para ofrecer tres conciertos en el Estadio GNP Seguros, los días 1, 2 y 5 de diciembre. Las presentaciones están programadas para iniciar alrededor de las 21:00 horas, mientras que las puertas del recinto abrirán varias horas antes para el ingreso del público.
Aunque el elenco final de canciones dependerá del momento, todo apunta a que la cantante interpretará sus grandes éxitos y temas de su más reciente producción.
El posible setlist incluye canciones como Training Season, End of an Era, Break My Heart, One Kiss, Whatcha Doing, Levitating, These Walls, Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion y otros éxitos.
Además, sitios de club de fans señalan la posibilidad de que incluya algún “cover sorpresa” (una tradición de sus conciertos recientes), lo que podría ser un detalle adicional para sus fans mexicanos.
Todos los detalles sobre la taquería de Dua Lipa en CDMX
Dua Lipa llega a la Ciudad de México con una propuesta única para sus fans: la activación temporal bautizada como "Taquería La Dua", un espacio donde los asistentes podrán disfrutar de un menú especial inspirado en el concepto creativo de la cantante.
Según la información compartida por su disquera, la taquería estará abierta del 1 al 5 de diciembre en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, dentro del establecimiento conocido como Los Caramelos, ofreciendo una experiencia que combina gastronomía, música y el universo creativo de la artista.
El horario de atención será de 12:00 a 00:00 horas, lo que permitirá que tanto asistentes a sus conciertos como el público en general puedan visitarla.
En cuanto a la oferta gastronómica, el menú incluirá platillos temáticos como el Taco Radical Optimism, el Taco Houdini y el Taco María, acompañados de un consomé y bebidas especiales.
Todos estos elementos forman parte de un paquete diseñado exclusivamente para la experiencia, cuya intención es mezclar la estética del nuevo álbum de Dua Lipa con la tradición de la cocina mexicana, además de ofrecer ambientación especial, música y mercancía oficial relacionada con el tour.