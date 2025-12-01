Dua Lipa en la CDMX: estos fueron sus spots favoritos en la ciudad

Dua Lipa en la CDMX: así fue su visita a sus spots favoritos de la ciudad

Previo a sus tres conciertos como parte del Radical Optimism Tour que se llevarán a cabo en el Estadio GNP Seguros, Dua Lipa se tomó unos días de vacaciones para disfrutar de lo que ofrece la Ciudad de México.

Una de sus primeras paradas fue el restaurante Contramar, ubicado en la Roma, donde varios comensales la reconocieron, le tomaron fotos y las compartieron en redes sociales, haciendo que la noticia se viralizara rápidamente.

Dua Lipa ya se encuentra en México. pic.twitter.com/gGE1haME7y — Indie 505 (@Indie5051) November 30, 2025

Cabe destacar que la cantante y su amigo, el diseñador Jacquemus, habían visitado este lugar en 2022, consolidándolo como uno de sus spots imperdeibles de la capital mexicana.

Dua Lipa junto a Jacquemus en Contramar, 2022. (X)

Pero la visita de Dua Lipa a CDMX no se limitó a un solo lugar: según fotos y videos compartidos por usuarios en redes sociales, la cantante, Callum Turner y su equipo de trabajo continuaron su noche en el San Luis Club, ubicado en la Roma, donde fueron vistos disfrutando de la música y bailando salsa y cumbia.

Dua Lipa & Callum Turner anoche bailando en un club en el centro de Coyoacán en Ciudad de México 💃 pic.twitter.com/3q1SMDhDRM — Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) November 30, 2025

Al día siguiente de ser captada en el club nocturno, la cantante y su prometido fueron vistos recorriendo las calles de la Roma, entrando a diversas tiendas para hacer algunas compras.