Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Dua Lipa enamorada de la CDMX: una vez más fue captada paseando por la Roma con su prometido Callum Turner

La cantante británica continúa disfrutando de la gastronomía y la cultura mexicana tras concluir su gira Radical Optimism Tour.
mar 16 diciembre 2025 02:28 PM
dua-lipa-concierto-cdmx-besame-mucho.jpg
Dua Lipa canta "Bésame mucho" en su primer concierto en CDMX. (Getty Images)

Dua Lipa continúa sorprendiendo a sus fans en la Ciudad de México, esta vez fue captada nuevamente en las calles de la capital junto a su pareja, el actor Callum Turner. Tras finalizar su exitosa serie de conciertos como parte de su Radical Optimism Tour y ofrecer una presentación privada en Cancún, la cantante se tomó un tiempo para disfrutar de la gastronomía y la vida cultural del país.

Publicidad

Dua Lipa enamorada de la CDMX: una vez más fue captada paseando por la ciudad con su prometido Callum Turner

De acuerdo con varios videos publicados en redes sociales, una vez más Dua Lipa y su prometido Callum Turner fueron vistos caminando por las calles de la Roma.

El viaje de la cantante británica a México coincide con un momento clave de su carrera: a principios de diciembre, ofreció tres conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, como parte del cierre de su Radical Optimism Tour, incluyendo homenajes a la música latina con temas como “Bésame Mucho” y “Oye mi Amor”.

Ahora, con sus compromisos profesionales concluidos, la cantante disfruta del país acompañada de su prometido, consolidando a México como uno de sus destinos favoritos a nivel mundial.

Publicidad

Dua Lipa y su prometido Callum Turner disfrutan de una cena en CDMX

El periódico Reforma publicó recientemente un par de fotos y un video en el que se ve a Dua Lipa y su prometido, Callum Turner disfrutando de una cena en el reconocido restaurante Máximo Bistrot, ubicado en la Roma.

Este establecimiento es famoso por su ambiente bohemio y acogedor, así como por su cocina de autor, que combina ingredientes locales con técnicas innovadoras.

Según los testigos, la pareja disfrutó de una noche tranquila, recorriendo el menú y conversando mientras se dejaban envolver por la atmósfera íntima del lugar. La visita de la cantante y el actor ha generado gran expectación entre los comensales y medios locales, que no dejaron pasar la oportunidad de capturar el momento y compartirlo en redes sociales.

Dua Lipa y su amor por la CDMX

Dua Lipa ha dejado claro que México ocupa un lugar especial en su corazón: durante su reciente visita a la Ciudad de México a principios de diciembre, la artista visitó distintos rincones de la capital, desde calles históricas y museos hasta restaurantes locales como Contramar y Rosetta disfrutando de la gastronomía y la vida cultural de la ciudad.

Acompañada de su pareja, el actor Callum Turner, la cantante ha mostrado su fascinación por los sabores, colores y tradiciones mexicanas, compartiendo momentos de su recorrido por la Roma, Polanco y Condesa, así como visitas a sitios emblemáticos que forman parte del patrimonio de la ciudad.

Publicidad

Tags

Dua Lipa

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad