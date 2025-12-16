Dua Lipa enamorada de la CDMX: una vez más fue captada paseando por la Roma con su prometido Callum Turner

Dua Lipa y su prometido Callum Turner disfrutan de una cena en CDMX

El periódico Reforma publicó recientemente un par de fotos y un video en el que se ve a Dua Lipa y su prometido, Callum Turner disfrutando de una cena en el reconocido restaurante Máximo Bistrot, ubicado en la Roma.

Este establecimiento es famoso por su ambiente bohemio y acogedor, así como por su cocina de autor, que combina ingredientes locales con técnicas innovadoras.

La cantante Dua Lipa y su novio, el actor Callum Turner, fueron captados cenando en el restaurante Máximo Bistrot, en la colonia Roma de la CDMX. https://t.co/B0iOuzaVKt

Según los testigos, la pareja disfrutó de una noche tranquila, recorriendo el menú y conversando mientras se dejaban envolver por la atmósfera íntima del lugar. La visita de la cantante y el actor ha generado gran expectación entre los comensales y medios locales, que no dejaron pasar la oportunidad de capturar el momento y compartirlo en redes sociales.

Dua Lipa y su amor por la CDMX

Dua Lipa ha dejado claro que México ocupa un lugar especial en su corazón: durante su reciente visita a la Ciudad de México a principios de diciembre, la artista visitó distintos rincones de la capital, desde calles históricas y museos hasta restaurantes locales como Contramar y Rosetta disfrutando de la gastronomía y la vida cultural de la ciudad.

Dua Lipa comparte nuevas fotos en redes de sus días en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/OkKyjK9pj3 — Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) December 3, 2025

Acompañada de su pareja, el actor Callum Turner, la cantante ha mostrado su fascinación por los sabores, colores y tradiciones mexicanas, compartiendo momentos de su recorrido por la Roma, Polanco y Condesa, así como visitas a sitios emblemáticos que forman parte del patrimonio de la ciudad.