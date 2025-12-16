Dua Lipa continúa sorprendiendo a sus fans en la Ciudad de México, esta vez fue captada nuevamente en las calles de la capital junto a su pareja, el actor Callum Turner. Tras finalizar su exitosa serie de conciertos como parte de su Radical Optimism Tour y ofrecer una presentación privada en Cancún, la cantante se tomó un tiempo para disfrutar de la gastronomía y la vida cultural del país.
Dua Lipa enamorada de la CDMX: una vez más fue captada paseando por la Roma con su prometido Callum Turner
Dua Lipa enamorada de la CDMX: una vez más fue captada paseando por la ciudad con su prometido Callum Turner
De acuerdo con varios videos publicados en redes sociales, una vez más Dua Lipa y su prometido Callum Turner fueron vistos caminando por las calles de la Roma.
El viaje de la cantante británica a México coincide con un momento clave de su carrera: a principios de diciembre, ofreció tres conciertos sold out en el Estadio GNP Seguros, como parte del cierre de su Radical Optimism Tour, incluyendo homenajes a la música latina con temas como “Bésame Mucho” y “Oye mi Amor”.
🇲🇽 | Dua Lipa y Callum Turner, paseando por las calles de la CDMX el día de ayer.pic.twitter.com/CJk2p5VC6A— Dua Lipa México (@dualipamexico) December 15, 2025
Ahora, con sus compromisos profesionales concluidos, la cantante disfruta del país acompañada de su prometido, consolidando a México como uno de sus destinos favoritos a nivel mundial.
Dua Lipa y su prometido Callum Turner disfrutan de una cena en CDMX
El periódico Reforma publicó recientemente un par de fotos y un video en el que se ve a Dua Lipa y su prometido, Callum Turner disfrutando de una cena en el reconocido restaurante Máximo Bistrot, ubicado en la Roma.
Este establecimiento es famoso por su ambiente bohemio y acogedor, así como por su cocina de autor, que combina ingredientes locales con técnicas innovadoras.
La cantante Dua Lipa y su novio, el actor Callum Turner, fueron captados cenando en el restaurante Máximo Bistrot, en la colonia Roma de la CDMX. https://t.co/B0iOuzaVKt— REFORMA (@Reforma) December 16, 2025
📹 Especial#EntérateEnREFORMA #DuaLipa pic.twitter.com/LX0y1EeZ29
Según los testigos, la pareja disfrutó de una noche tranquila, recorriendo el menú y conversando mientras se dejaban envolver por la atmósfera íntima del lugar. La visita de la cantante y el actor ha generado gran expectación entre los comensales y medios locales, que no dejaron pasar la oportunidad de capturar el momento y compartirlo en redes sociales.
Dua Lipa y su amor por la CDMX
Dua Lipa ha dejado claro que México ocupa un lugar especial en su corazón: durante su reciente visita a la Ciudad de México a principios de diciembre, la artista visitó distintos rincones de la capital, desde calles históricas y museos hasta restaurantes locales como Contramar y Rosetta disfrutando de la gastronomía y la vida cultural de la ciudad.
Dua Lipa comparte nuevas fotos en redes de sus días en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/OkKyjK9pj3— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) December 3, 2025
Acompañada de su pareja, el actor Callum Turner, la cantante ha mostrado su fascinación por los sabores, colores y tradiciones mexicanas, compartiendo momentos de su recorrido por la Roma, Polanco y Condesa, así como visitas a sitios emblemáticos que forman parte del patrimonio de la ciudad.