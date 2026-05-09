Guillermo del Toro recuerda el 'infierno' que los Weinstein le hicieron pasar con su primera película en Hollywood

Los hermanos Weinstein casi destruyen a Guillermo del Toro, revela el director

“Los Weinstein casi me destruyen. Estuve a punto de ser imposible de financiar y de que me contrataran. Pero habría dado la vida por Mimic. Siempre me he propuesto no hacer nunca una película que no me apasione. Me han ofrecido muchos trabajos por encargo y los he rechazado”, declaró textualmente Del Toro al medio británico.

Guillermo del Toro (Getty Images )

La confesión llega justo cuando el cineasta recibió el prestigioso Fellowship del British Film Institute (BFI) esta semana en Londres, un reconocimiento que contrasta fuertemente con el calvario que vivió hace casi 29 años.

'Mimic', la película con la que Guillermo del Toro pudo debutar y despedirse de Hollywood

Mimic, su debut en inglés, se rodó en Toronto tras el éxito de Cronos (1993). Producida por Dimension Films (división de Miramax, controlada por los Weinstein), la cinta de ciencia ficción y horror con presupuesto de 30 millones de dólares se estrenó el 22 de agosto de 1997.

Protagonizada por Mira Sorvino (Susan Tyler), Jeremy Northam (Peter Mann), Josh Brolin, Giancarlo Giannini, Charles S. Dutton, F. Murray Abraham, Norman Reedus y Doug Jones, la película enfrentó constantes interferencias de los productores. Harvey Weinstein irrumpía en el set, exigía cambios para hacerla “más aterradora” y llegó a amenazar con despedir a Del Toro. Solo la intervención de Mira Sorvino (recién ganadora del Oscar) y el apoyo de Quentin Tarantino evitaron su reemplazo.