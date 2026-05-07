Andrea Legarreta posa enamorada junto a su novio y Erik Rubín reacciona

En las imágenes, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel aparecen muy cercanos y sonrientes, dejando ver la complicidad y el cariño que existe entre ellos. La conductora lució relajada y feliz, mientras que sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes celebrando esta nueva etapa en su vida sentimental.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

La sesión rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios destacaron lo enamorada y plena que luce la conductora desde que hizo pública su relación. Incluso, algunos señalaron la buena química que ambos proyectan frente a las cámaras.

“Como cuando sin ponerse de acuerdo se visten igual y aprovechan para hacer sesión de fotos…”, escribió Andrea en su cuenta de Instagram señalando la divertida casualidad. “Somos cursis y qué”, agregó junto con algunos emojis de corazones.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Imstagram)

Entre los comentarios de la publicación de Andrea Legarreta destacó el de Luis Carlos Origel, quien dejó ver el lado más romántico de ambos. “¡¿Y qué?! Jajajaj es que… eres lo máximo ¡hermosa!”, escribió. Además, compartió la publicación en sus historias de Instagram y añadió el mensaje: “¡Es ahora y contigo!”.

Sin embargo, otra reacción que llamó la atención fue la de Erik Rubín, exesposo de la conductora. El integrante de Timbiriche dio “me gusta” a la publicación en la que Andrea presumió su actual relación, gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo y buena relación entre ambos.