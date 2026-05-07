Andrea Legarreta atraviesa una etapa muy especial en el amor y no duda en compartir algunos momentos de felicidad con sus seguidores. Luego de años de amistad, la conductora decidió darse una oportunidad sentimental con Luis Carlos Origel, relación que poco a poco ha llamado la atención de sus fans.
Además de sus escapadas románticas, la pareja también comparte tiempo en el trabajo, ya que ambos coinciden en el programa Hoy. Recientemente, los conductores aprovecharon una divertida coincidencia durante una emisión para improvisar una espontánea sesión de fotos.
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Andrea Legarreta posa enamorada junto a su novio y Erik Rubín reacciona
En las imágenes, Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel aparecen muy cercanos y sonrientes, dejando ver la complicidad y el cariño que existe entre ellos. La conductora lució relajada y feliz, mientras que sus seguidores no tardaron en reaccionar con mensajes celebrando esta nueva etapa en su vida sentimental.
La sesión rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde varios usuarios destacaron lo enamorada y plena que luce la conductora desde que hizo pública su relación. Incluso, algunos señalaron la buena química que ambos proyectan frente a las cámaras.
“Como cuando sin ponerse de acuerdo se visten igual y aprovechan para hacer sesión de fotos…”, escribió Andrea en su cuenta de Instagram señalando la divertida casualidad. “Somos cursis y qué”, agregó junto con algunos emojis de corazones.
Entre los comentarios de la publicación de Andrea Legarreta destacó el de Luis Carlos Origel, quien dejó ver el lado más romántico de ambos. “¡¿Y qué?! Jajajaj es que… eres lo máximo ¡hermosa!”, escribió. Además, compartió la publicación en sus historias de Instagram y añadió el mensaje: “¡Es ahora y contigo!”.
Sin embargo, otra reacción que llamó la atención fue la de Erik Rubín, exesposo de la conductora. El integrante de Timbiriche dio “me gusta” a la publicación en la que Andrea presumió su actual relación, gesto que muchos interpretaron como una muestra de apoyo y buena relación entre ambos.
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Luis Carlos Origel habla de la cercana relación entre Andrea Legarreta y Erik Rubín
Aunque su matrimonio terminó hace tiempo, Andrea Legarreta y Erik Rubín han demostrado que conservan una relación cercana y armoniosa por el bienestar de sus hijas. La expareja suele compartir momentos familiares importantes, como ocurrió recientemente durante la celebración del cumpleaños número 21 de Mía, su hija mayor. Semanas antes, incluso disfrutaron juntos de un viaje familiar a Disney.
Lejos de generar incomodidad, esta dinámica es algo que Luis Carlos Origel, actual pareja de Andrea, dice comprender y respetar plenamente. En una reciente conversación con el periodista Edén Dorantes, aseguró que vive su relación con tranquilidad y sin prestar atención a las opiniones externas. “Nosotros estamos muy bien y muy contentos, la verdad”, expresó.
Luis Carlos también explicó que cada relación encuentra su propia forma de funcionar y que, en su caso, todo ha fluido de manera positiva. “Más que nada es saber llevarlo, llevar una relación de la forma en la que a cada uno le funciona. Y nosotros estamos muy bien de la forma en la que hemos llevado las cosas”, comentó.
Además, el presentador habló con admiración sobre Andrea y lo feliz que se siente de compartir su vida con ella. “Muy feliz de compartir la vida con alguien como ella, con todo lo que significa el ser humano que es Andrea y todo lo que la rodea también”, agregó.