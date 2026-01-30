La poco conocida participación que Guillermo del Toro tuvo en la exitosa novela 'El Extraño Retorno de Diana Salazar'

El proyecto que Guillermo del Toro y Lucía Méndez tuvieron en común

Antes de convertirse en un ganador del Oscar por su trabajo en La forma del agua y Pinocho, Guillermo del Toro colaboró en diversos proyectos cinematográficos y televisivos en México a través de Necropia, su empresa de efectos especiales establecida en Guadalajara.

Pedro Torres confirmó que Guillermo del Toro colaboró con el proyecto El Extraño Retorno de Diana Salazar. (Agencia México)

Durante una entrevista en el programa Isabel Lascurain Abre la caja de…, Pedro Torres habló sobre cómo se dio el contacto con Guillermo del Toro durante la producción de El Extraño Retorno de Diana Salazar: “Lucía quería salir con los ojos amarillos, pero era peligroso ponérselos. Entonces dije '¿Quién hace los ojos amarillos?' y le respondieron al productor que “un chavo en Guadalajara especialista en special effects, Guillermo del Toro”.

Guillermo del Toro tuvo una empresa dedicada a efectos especiales llamada Necropia. (Instagram - @gdtreal)

Por su parte, Lucía Méndez detalló que el mismo Guillermo del Toro fue quien le enseñó a ponerse y quitarse los lentes de contacto amarillos después de fabricarlos. Pedro Torres igualmente recordó que “siempre a él le ha gustado el cine de terror”, refiriéndose a la afición del director de Frankenstein.