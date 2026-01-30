Publicidad

Espectáculos

La poco conocida participación que Guillermo del Toro tuvo en la exitosa novela 'El Extraño Retorno de Diana Salazar'

Guillermo del Toro fue el encargado de fabricar los lentes de contacto color amarillo que Lucía Méndez utilizó en la telenovela El Extraño Retorno de Diana Salazar, según confirmó Pedro Torres.
vie 30 enero 2026 03:25 PM
Fue a través de su empresa de efectos especiales, Necropia, que Guillermo del Toro trabajó con Lucía Méndez. (Getty Images / IMDb)

En una de las entrevistas que Pedro Torres concedió en vida, confirmó que Guillermo del Toro fue el encargado de fabricar los lentes de contacto color amarillo que Lucía Méndez utilizó en la telenovela El Extraño Retorno de Diana Salazar. Esto fue a través de su empresa Necropia, la cual fundó a los 21 años y que se especializó en maquillaje y efectos especiales para películas y programas de televisión.

El proyecto que Guillermo del Toro y Lucía Méndez tuvieron en común

Antes de convertirse en un ganador del Oscar por su trabajo en La forma del agua y Pinocho, Guillermo del Toro colaboró en diversos proyectos cinematográficos y televisivos en México a través de Necropia, su empresa de efectos especiales establecida en Guadalajara.

Pedro Torres confirmó que Guillermo del Toro colaboró con el proyecto El Extraño Retorno de Diana Salazar. (Agencia México)

Durante una entrevista en el programa Isabel Lascurain Abre la caja de…, Pedro Torres habló sobre cómo se dio el contacto con Guillermo del Toro durante la producción de El Extraño Retorno de Diana Salazar: “Lucía quería salir con los ojos amarillos, pero era peligroso ponérselos. Entonces dije '¿Quién hace los ojos amarillos?' y le respondieron al productor que “un chavo en Guadalajara especialista en special effects, Guillermo del Toro.

Guillermo del Toro tuvo una empresa dedicada a efectos especiales llamada Necropia. (Instagram - @gdtreal)

Por su parte, Lucía Méndez detalló que el mismo Guillermo del Toro fue quien le enseñó a ponerse y quitarse los lentes de contacto amarillos después de fabricarlos. Pedro Torres igualmente recordó que “siempre a él le ha gustado el cine de terror”, refiriéndose a la afición del director de Frankenstein.

El impacto de ‘El Extraño Retorno de Diana Salazar’ en la televisión mexicana

El Extraño Retorno de Diana Salazar estrenó el 11 de abril de 1988 y terminó el 7 de enero de 1989, fue una telenovela creada por Carlos Olmos y dirigida por Carlos Téllez.

El Extraño Retorno de Diana Salazar fue una de las primeras telenovelas en introducir lo sobrenatural a la televisión mexicana. (IMDb)

La trama narró la historia de Doña Leonor de Santiago, interpretada por Lucía Méndez, una mujer que fue acusada de ser bruja y fue quemada en la hoguera junto a su prometido, interpretado por Jorge Martínez, en 1640 en la Nueva España. Tres siglos después, reencarnó en Diana Salazar, una joven que buscaba encontrar una explicación a sus pesadillas relacionadas con su muerte en su anterior vida.

Lucía Méndez interpretó a dos personajes: Diana Salazar y Doña Leonor de Santiago. (IMDb)

En su momento, El Extraño Retorno de Diana Salazar fue muy exitosa tanto en México como en el extranjero y marcó un antes y después en las telenovelas al introducir el suspenso y lo sobrenatural. Sus efectos especiales también fueron aplaudidos por el público y la crítica, sobre todo el maquillaje y los ojos amarillos de Lucía Méndez.

‘Necropia’, la empresa de efectos especial de Guillermo del Toro

A los 21 años, Guillermo del Toro emprendió su proyecto de efectos especiales Necropia, una empresa que estableció en Guadalajara, Jalisco, y con la que fabricó maquillaje, máscaras y efectos especiales para diferentes proyectos de cine y televisión en México.

Guillermo del Toro comenzó su carrera en el cine dentro del mundo de los efectos especiales y el guionismo. (Getty Images)

Además de los lentes de contacto que hizo para Lucía Méndez, Guillermo del Toro y el equipo de Necropia también colaboraron en otros programas como La Hora Marcada, la serie de televisión que estrenó en 1988 y para la cual Guillermo también trabajó como guionista.

Hasta la fecha, Guillermo del Toro da un papel muy importante al maquillaje y los efectos especiales en sus películas, esto se puede ver en su último proyecto, Frankenstein. (Instagram - @frankensteingdt)

De hecho, uno de los capítulos que del Toro escribió, llamado De ogros, fue dirigido por el también exitoso director mexicano Alfonso Cuarón y Emmanuel “El Chivo” Lubezki estuvo detrás de la cinematografía. Por si esto fuera poco, Guillermo del Toro actuó como el Ogro.

Guillermo del Toro dejó el mundo de los efectos especiales para enfocarse en su carrera como director. (Getty Images)

En 1993, cuando comenzó a filmar su película Cronos, cerró Necropia para poder enfocarse en su trabajo como cineasta, consideró que el propósito de la empresa ya había sido cumplido: fomentar el maquillaje y los efectos especiales profesionales en México, una de las mayores pasiones que Guillermo del Toro ha tenido desde que era niño.

