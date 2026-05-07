Melissa Barrera rompe el silencio sobre su salida de ‘Scream’ y lanza dura crítica a sus excompañeros

Melissa Barrera habla sobre su despido de Scream

Cuando le preguntaron a Melissa Barrera si el elenco de la más reciente entrega de Scream, que se estrenó el pasado 27 de febrero, básicamente le había dado la espalda, la actriz respondió sin rodeos: “Oh, cien por ciento. Creo que todos lo hicieron. Y tienen que vivir con eso”.

Tras la salida de Barrera, Jenna Ortega también abandonó el proyecto, al igual que el director Christopher Landon. Ante la crisis, la productora reorganizó la película y apostó por el regreso de figuras clásicas de la saga, como Neve Campbell y Matthew Lillard.

Melissa Barrera (Getty Images)

Sobre esa decisión, Barrera opinó: “La única manera en que pudieron hacer esa película después de lo sucedido fue apelando a la nostalgia lo máximo posible”, señaló.

Por su parte, Jenna Ortega explicó en 2025 en una entrevista con The Cut que su salida del proyecto “no tuvo nada que ver con el sueldo ni con los horarios” y aseguró que “todo se estaba desmoronando”. Mientras tanto, a través de un comentario que publicó en su cuenta de X, Christopher Landon describió su experiencia con la película como “un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla”.