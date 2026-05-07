Melissa Barrera rompe el silencio sobre su salida de ‘Scream’ y lanza dura crítica a sus excompañeros

Melissa Barrerahabló sin filtros sobre la polémica que rodeó su salida de la franquicia Scream 7 y lanzó duras declaraciones contra parte del elenco de la producción, tres años después de haber sido despedida.
La actriz fue separada del proyecto en 2023 luego de publicar en redes sociales mensajes relacionados con el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Ahora, en una entrevista con Variety, Barrera aseguró que varios de sus antiguos compañeros de reparto respaldaron a la producción tras su despido.
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Melissa Barrera habla sobre su despido de Scream
Cuando le preguntaron a Melissa Barrera si el elenco de la más reciente entrega de Scream, que se estrenó el pasado 27 de febrero, básicamente le había dado la espalda, la actriz respondió sin rodeos: “Oh, cien por ciento. Creo que todos lo hicieron. Y tienen que vivir con eso”.
Tras la salida de Barrera, Jenna Ortega también abandonó el proyecto, al igual que el director Christopher Landon. Ante la crisis, la productora reorganizó la película y apostó por el regreso de figuras clásicas de la saga, como Neve Campbell y Matthew Lillard.
Sobre esa decisión, Barrera opinó: “La única manera en que pudieron hacer esa película después de lo sucedido fue apelando a la nostalgia lo máximo posible”, señaló.
Por su parte, Jenna Ortega explicó en 2025 en una entrevista con The Cut que su salida del proyecto “no tuvo nada que ver con el sueldo ni con los horarios” y aseguró que “todo se estaba desmoronando”. Mientras tanto, a través de un comentario que publicó en su cuenta de X, Christopher Landon describió su experiencia con la película como “un trabajo soñado que se convirtió en una pesadilla”.
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Melissa Barrera pone en duda el éxito de
Scream 7
Melissa Barrera volvió a hablar sobre la polémica que rodeó su salida de la franquicia Scream y esta vez cuestionó públicamente las cifras de taquilla reportadas por Paramount y Spyglass para la séptima entrega de la saga .
Durante su entrevista con Variety, la actriz coincidió con el entrevistador en que la producción “era un desastre” y aseguró que no cree en los resultados económicos anunciados por los estudios. “Lo sé. Y creo que mintieron sobre las cifras. No creo que haya recaudado tanto dinero”, declaró.
A pesar de la controversia y de su inesperada salida de la saga, Barrera aseguró que el cariño del público sigue intacto y que eso es algo que valora profundamente. “Pero en la puerta del teatro, firmo autógrafos de Scream todas las noches. La gente que me admira por esas películas viene a ver el espectáculo, y eso nunca me lo podrán quitar”, expresó.
La actriz protagonizó dos entregas de la franquicia interpretando a Sam Carpenter: Scream, también conocida como Scream 5, y Scream 6.
Aunque su salida de la serie generó una fuerte polémica, Melissa aseguró que sigue agradecida con las películas por el impacto que tuvieron en su carrera profesional. Actualmente, la actriz se encuentra trabajando en Broadway con el musical Titanique.