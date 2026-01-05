Guillermo del Toro anuncia la muerte de su hermano: “Con el corazón roto, aquí estoy”

Guillermo del Toro anuncia la muerte de su hermano

El cineasta mexicano Guillermo del Tor o anunció este fin de semana, mientras recibía un premio que les entregó a él y al elenco de Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, que su hermano mayor, Federico, había muerto.

Guillermo del Toro, Jacob Elordi y Mia Goth (Getty Images)

“Muy recientemente, algo más se volvió muy claro para mí. Hace tres días perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí. Estoy aquí porque esta película (Frankenstein) habla de una condición que es puramente humana.

“Esto queda probado por la frase final de la película, que dice: ‘El corazón puede romperse y, aun así: roto, seguir viviendo’. Y con el corazón roto, aquí estoy”, dijo conmovido el director al recibir el Visionary Award.

Guillermo del Toro (Getty Images )

Del Toro no dio detalles sobre la situación y, para evitar el contacto con la prensa, optó por no desfilar por la alfombra roja del Festival de Palm Springs. Durante la ceremonia, el cineasta ganador del Oscar estuvo acompañado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, protagonistas de Frankenstein, y adelantó que podría ausentarse de algunos compromisos públicos durante la actual temporada de premios:“Puede que no esté en algunas funciones, pero no en esta”, señaló durante su mensaje.