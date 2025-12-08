Guillermo del Toro y todas sus nominaciones y triunfos en los Golden Globes

Frankenstein

2026

Mejor Película – Drama

Mejor Director

¿De qué trata? El clásico relato de la novela de Mary Shelley revive bajo una nueva mirada: el doctor Víctor Frankenstein da vida a una criatura con restos humanos, desencadenando una historia gótica de ambición, culpa, redención y monstruos internos. Del Toro apuesta por una versión emocionalmente intensa, donde el horror y la tragedia conviven en lo más profundo del alma humana.

Elenco principal: Oscar Isaac (Víctor Frankenstein), Jacob Elordi (la criatura), Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz, Charles Dance, entre otros.

Frankenstein (2025) (IMDb)

Pinocchio de Guillermo del Toro

2023

Mejor Película Animada, Ganadora.

¿De qué trata? En la Italia fascista, un carpintero viudo talla un muñeco de madera que mágicamente cobra vida. Con animación en stop-motion, del Toro reinterpreta el clásico cuento como una historia oscura, poética y política sobre la paternidad, la pérdida, la desobediencia y la búsqueda de identidad.

Elenco principal (voces): Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz.

Guillermo del Toro y Pinocho. (Netflix)

La forma del Agua

2018

Mejor Director (Ganador)

Mejor Película, Mejor Guión

¿De qué trata? En plena Guerra Fría, Elisa, una mujer muda que trabaja limpiando en un laboratorio secreto, descubre a una criatura anfibia prisionera del gobierno. Lo que empieza como curiosidad se convierte en un vínculo profundo que trastoca fronteras entre lo humano y lo “otro”, y que cuestiona los prejuicios y temores de la sociedad.

Elenco principal: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins.

Guillermo del Toro ganó el Golden Globe en 2018 por La forma del agua. (Greg Doherty/©Getty Images-902434586.)

El laberinto del fauno

2007

Mejor Película en Lengua No Inglesa

¿De qué trata? En la España de posguerra, Ofelia, una niña que debe vivir con su padrastro franquista, descubre un laberinto mágico en un bosque cercano. Allí, un fauno le plantea tres pruebas que mezclan lo fantástico con lo ominoso, y que representan su única esperanza de escapar de la brutal realidad que la rodea.

Elenco principal: Ivana Baquero, Sergi López, Maribel Verdú, Ariadna Gil, Doug Jones.