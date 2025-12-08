Guillermo del Toro y todas sus nominaciones y triunfos en los Golden Globes

Con su íntima y personal versión de Frankenstein,Gillermo del Toro vuelve a ser uno de los protagonistas de la temporada de premios: su nombre resuena otra vez en la lista de nominados a los Golden Globes.
Este repaso integral de sus nominaciones es más que una mera lista: es un testimonio de su evolución artística, su constancia y cómo el cine fantástico mexicano llegó a brillar en los escenarios más prestigiosos de Hollywood. A continuación te dejamos el listado de todas las veces que el cineasta mexicanos se presentó a esta cita.
Frankenstein
2026 Mejor Película – Drama Mejor Director
¿De qué trata? El clásico relato de la novela de Mary Shelley revive bajo una nueva mirada: el doctor Víctor Frankenstein da vida a una criatura con restos humanos, desencadenando una historia gótica de ambición, culpa, redención y monstruos internos. Del Toro apuesta por una versión emocionalmente intensa, donde el horror y la tragedia conviven en lo más profundo del alma humana.
Elenco principal: Oscar Isaac (Víctor Frankenstein), Jacob Elordi (la criatura), Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, Christoph Waltz, Charles Dance, entre otros.
Pinocchio de Guillermo del Toro
2023 Mejor Película Animada, Ganadora.
¿De qué trata? En la Italia fascista, un carpintero viudo talla un muñeco de madera que mágicamente cobra vida. Con animación en stop-motion, del Toro reinterpreta el clásico cuento como una historia oscura, poética y política sobre la paternidad, la pérdida, la desobediencia y la búsqueda de identidad.
Elenco principal (voces): Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Tilda Swinton, Christoph Waltz.
La forma del Agua
2018 Mejor Director (Ganador) Mejor Película, Mejor Guión
¿De qué trata? En plena Guerra Fría, Elisa, una mujer muda que trabaja limpiando en un laboratorio secreto, descubre a una criatura anfibia prisionera del gobierno. Lo que empieza como curiosidad se convierte en un vínculo profundo que trastoca fronteras entre lo humano y lo “otro”, y que cuestiona los prejuicios y temores de la sociedad.
Elenco principal: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer, Richard Jenkins.
El laberinto del fauno
2007 Mejor Película en Lengua No Inglesa
¿De qué trata? En la España de posguerra, Ofelia, una niña que debe vivir con su padrastro franquista, descubre un laberinto mágico en un bosque cercano. Allí, un fauno le plantea tres pruebas que mezclan lo fantástico con lo ominoso, y que representan su única esperanza de escapar de la brutal realidad que la rodea.
Guillermo del Toro nació en Guadalajara, México, en 1964. Es director, guionista y productor, conocido por su capacidad única para mezclar horror, fantasía y emoción profunda. Su filmografía incluye títulos tan diversos como Hellboy, Pacific Rim, Crimson Peak, El laberinto del fauno, The Shape of Water y Pinocchio.
Del Toro ha logrado combinar su sensibilidad mexicana con una visión universal del cine, un cine que abraza monstruos, fantasmas y criaturas imaginarias como metáforas de nuestras propias sombras, miedos y anhelos. Eso lo convierte en un narrador único: alguien que no solo busca asustar o maravillar, sino tocar la piel del espectador, despertar empatía, provocar reflexión.
Su talento ha sido reconocido globalmente: múltiples premios, nominaciones, seguidores de culto, un estilo visual inconfundible y la admiración no solo del público, sino también de críticos, compañeros de profesión y otros cineastas. Esa mezcla de “magia + humanidad + riesgo creativo” es lo que lo convierte en un artista tan querido y respetado.
¿Cuándo y dónde serán los Golden Globes 2026?
Las nominaciones de la edición 2026 de los Golden Globes — la 83ª ceremonia anual — se dieron a conocer el lunes 8 de diciembre de 2025.
La gala, que premiará lo mejor del cine y la televisión, está programada para el domingo 11 de enero de 2026.
Se transmitirá en vivo desde Los Ángeles — y, como cada año, será una de las noches más esperadas en Hollywood para directores, actores, productores… y para fans como tú, que seguimos de cerca cada paso de nuestros cineastas favoritos.