Los premios BAFTA que ganó Frankenstein de Guillermo del Toro

En una noche marcada por la sofisticación visual y la ambición narrativa, Frankenstein fue reconocida por su diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería —apartados donde la mirada artesanal de Del Toro encontró terreno fértil. La película, que reimagina el clásico literario desde una sensibilidad gótica y profundamente emocional, destacó por su construcción estética y su universo atmosférico.

Mia Goth en Frankenstein (IMDb)

No es la primera vez que Del Toro encuentra eco en la academia británica. El director ya había sido celebrado por trabajos anteriores que combinaron fantasía oscura con una visión autoral muy definida. Con Frankenstein, el realizador vuelve a demostrar que el cine de género puede dialogar con la gran industria sin perder identidad ni riesgo creativo.

