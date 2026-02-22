La nueva versión de Frankenstein dirigida por el cineasta mexicano Guillermo del Toro se convirtió en una de las ganadoras de los British Academy Film Awards 2026, al alzarse con múltiples galardones en categorías técnicas clave. La cinta reafirma la fascinación del director por los monstruos como metáfora de la fragilidad humana y consolida su prestigio en la industria internacional.
Los premios BAFTA que ganó Frankenstein de Guillermo del Toro
En una noche marcada por la sofisticación visual y la ambición narrativa, Frankenstein fue reconocida por su diseño de producción, vestuario y maquillaje y peluquería —apartados donde la mirada artesanal de Del Toro encontró terreno fértil. La película, que reimagina el clásico literario desde una sensibilidad gótica y profundamente emocional, destacó por su construcción estética y su universo atmosférico.
No es la primera vez que Del Toro encuentra eco en la academia británica. El director ya había sido celebrado por trabajos anteriores que combinaron fantasía oscura con una visión autoral muy definida. Con Frankenstein, el realizador vuelve a demostrar que el cine de género puede dialogar con la gran industria sin perder identidad ni riesgo creativo.
La temporada de premios para este filme se ha concentrado en el valor técnico y artístico de una producción que apuesta por efectos prácticos, diseño tangible y una narrativa clásica reinterpretada.
Más allá de los premios, el paso de Frankenstein por los BAFTA 2026 confirma la vigencia de un cine que abraza la imaginación sin renunciar a la emoción. En tiempos dominados por franquicias y algoritmos, el reconocimiento a la obra de Guillermo del Toro reafirma que la autoría sigue teniendo un lugar central en la conversación cinematográfica global.