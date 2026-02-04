La mamá de Jacob Elordi le prohibió trabajar con Guillermo del Toro, ¿por?

Muchos años antes de que Jacob Elordi fuera elegido por Guillermo del Toro para interpretar a ‘La Criatura’ en Frankenstein, papel que lo llevó a ser nominado a un Oscar, su mamá, Melissa Elordi, le prohibió trabajar con el director mexicano después de ver la portada del DVD de ElLaberinto del Fauno.
El actor recordó durante un evento que su mamá le dijo:“nunca debes trabajar con este hombre”.
Jacob Elordi recuerda el día que su mamá le prohibió trabajar con Guillermo del Toro
En la proyección de la película Frankenstein en la pantalla IMAX del British Film Institute, Jacob Elordi reveló que cuando era pequeño su mamá, Melissa Elordi, le pidió que nunca trabajara con Guillermo del Toro. El actor de Cumbres Borrascosas contó que cuando tenía 10 años y aún vivía en Australia, fue con su mamá a un Blockbuster y encontró la película de El laberinto del Fauno en el pasillo del género de Horror.
Jacob Elordi recordó que “vi el árbol y a la niña pequeña, volteé el DVD y vi al ‘Hombre Pálido’ y recuerdo haber pensado, ¿qué es eso?”. El nominado al Oscar agregó que aunque de mala gana, su mamá aceptó rentar el filme advirtiéndole que “nunca debes trabajar con ese hombre”. Jacob terminó su anécdota diciendo “y heme aquí”.
El director mexicano, Guillermo del Toro, también estuvo presente durante la función de la película el pasado 3 de febrero y respondió a la anécdota de Elordi diciendo “es bueno desobedecer a las mamás”. El público presente se rio junto a Guillermo y Jacob.
La relación de Jacob Elordi y su mamá Melissa Elordi
Jacob Elordi ha demostrado en más de una ocasión que es muy cercano a su mamá, Melissa Elordi, e incluso comentó a The Wall Street Journal que es su “mejor amiga” y que la llama al menos tres veces al día. El actor también ha declarado que su mamá, Melissa Elordi, fue quien más lo apoyó en sus inicios como actor.
Melissa Elordi es tan cercana a Jacob que es su acompañante a las alfombras rojas. Apenas en la ceremonia de los Golden Globes, el actor de Euphoriaestuvo acompañado no solo por su mamá, también por su padre John Elordi. Durante la ceremonia, Jacob incluso presentó a su madre a Leonardo DiCaprio.
El protagonista de Cumbre Borrascosas también ha confesado que es el consentido no solo de sus papás, también de sus hermanas Jalynn e Isabella ya que es el más pequeño de la familia, razón por la que desde niño apoyaron sus sueños de ser actor, después de todo, sus hermanas también optaron por trabajar en el mundo artístico ya que Jalynn es modelo e Isabella es bailarina profesional y fotógrafa.
El próximo 15 de marzo de 2026, Jacob Elordi sabrá si se convertirá en un actor ganador al Premios Oscar y lo hará de la mano de su mamá Melissa Elordi, quien será su acompañante a la ceremonia como la ha declarado el actor. Al parecer, la decisión de Jacob de desobedecer a su mamá no fue nada mala después de todo.