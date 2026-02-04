La mamá de Jacob Elordi le prohibió trabajar con Guillermo del Toro, ¿por?

La relación de Jacob Elordi y su mamá Melissa Elordi

Jacob Elordi ha demostrado en más de una ocasión que es muy cercano a su mamá, Melissa Elordi, e incluso comentó a The Wall Street Journal que es su “mejor amiga” y que la llama al menos tres veces al día. El actor también ha declarado que su mamá, Melissa Elordi, fue quien más lo apoyó en sus inicios como actor.

Melissa Elordi acompaña a las alfombras rojas y ceremonias a su hijo Jacob Elordi. (Getty Images)

Melissa Elordi es tan cercana a Jacob que es su acompañante a las alfombras rojas. Apenas en la ceremonia de los Golden Globes, el actor de Euphoria estuvo acompañado no solo por su mamá, también por su padre John Elordi. Durante la ceremonia, Jacob incluso presentó a su madre a Leonardo DiCaprio.

Jacob Elordi asistió al Festival de Cine de Venecia de 2025 junto a su mamá. (Getty Images)

El protagonista de Cumbre Borrascosas también ha confesado que es el consentido no solo de sus papás, también de sus hermanas Jalynn e Isabella ya que es el más pequeño de la familia, razón por la que desde niño apoyaron sus sueños de ser actor, después de todo, sus hermanas también optaron por trabajar en el mundo artístico ya que Jalynn es modelo e Isabella es bailarina profesional y fotógrafa.

El actor es el menor de su familia, tiene dos hermanas mayores. (Getty Images)

El próximo 15 de marzo de 2026, Jacob Elordi sabrá si se convertirá en un actor ganador al Premios Oscar y lo hará de la mano de su mamá Melissa Elordi, quien será su acompañante a la ceremonia como la ha declarado el actor. Al parecer, la decisión de Jacob de desobedecer a su mamá no fue nada mala después de todo.