La mamá de Jacob Elordi le prohibió trabajar con Guillermo del Toro, ¿por?

Después de ver la portada de ‘El Laberinto del Fauno’, Melissa Elordi, le prohibió a su hijo llegar a trabajar con Guillermo del Toro, aunque la desobedeció para poder participar en ‘Frankenstein’
mié 04 febrero 2026 01:06 PM
Jacob-Elordi-Guillermo-del-Toro-Melissa-Elordi
Jacob Elordi desobedeció la petición de su mamá Melissa Elordi. (Getty Images)

Muchos años antes de que Jacob Elordi fuera elegido por Guillermo del Toro para interpretar a ‘La Criatura’ en Frankenstein, papel que lo llevó a ser nominado a un Oscar, su mamá, Melissa Elordi, le prohibió trabajar con el director mexicano después de ver la portada del DVD de El Laberinto del Fauno.

El actor recordó durante un evento que su mamá le dijo: “nunca debes trabajar con este hombre”.

Jacob Elordi recuerda el día que su mamá le prohibió trabajar con Guillermo del Toro

En la proyección de la película Frankenstein en la pantalla IMAX del British Film Institute, Jacob Elordi reveló que cuando era pequeño su mamá, Melissa Elordi, le pidió que nunca trabajara con Guillermo del Toro. El actor de Cumbres Borrascosas contó que cuando tenía 10 años y aún vivía en Australia, fue con su mamá a un Blockbuster y encontró la película de El laberinto del Fauno en el pasillo del género de Horror.

Jacob-Elordi-Guillermo-del-Toro
Guillermo del Toro fue quien escogió a Jacob Elordi para hacer el papel de La Criatura en Frankenstein. (Getty Images)

Jacob Elordi recordó que “vi el árbol y a la niña pequeña, volteé el DVD y vi al ‘Hombre Pálido’ y recuerdo haber pensado, ¿qué es eso?”. El nominado al Oscar agregó que aunque de mala gana, su mamá aceptó rentar el filme advirtiéndole que “nunca debes trabajar con ese hombre”. Jacob terminó su anécdota diciendo “y heme aquí”.

Portada-El-Laberinto-Del-Fauno
Jacob Elordi y su mamá rentaron el Laberinto del Fauno cuando él tenía 10 años. (IMDb)

El director mexicano, Guillermo del Toro, también estuvo presente durante la función de la película el pasado 3 de febrero y respondió a la anécdota de Elordi diciendo “es bueno desobedecer a las mamás”. El público presente se rio junto a Guillermo y Jacob.

@stuffonmyshelf I’m glad he didn’t listen hehe #jacobelordi #frankenstein #oscars #guillermodeltoro ♬ original sound - KC
La relación de Jacob Elordi y su mamá Melissa Elordi

Jacob Elordi ha demostrado en más de una ocasión que es muy cercano a su mamá, Melissa Elordi, e incluso comentó a The Wall Street Journal que es su “mejor amiga” y que la llama al menos tres veces al día. El actor también ha declarado que su mamá, Melissa Elordi, fue quien más lo apoyó en sus inicios como actor.

Jacob-Elordi-mamá
Melissa Elordi acompaña a las alfombras rojas y ceremonias a su hijo Jacob Elordi. (Getty Images)

Melissa Elordi es tan cercana a Jacob que es su acompañante a las alfombras rojas. Apenas en la ceremonia de los Golden Globes, el actor de Euphoria estuvo acompañado no solo por su mamá, también por su padre John Elordi. Durante la ceremonia, Jacob incluso presentó a su madre a Leonardo DiCaprio.

Jacob-Elordi-mamá
Jacob Elordi asistió al Festival de Cine de Venecia de 2025 junto a su mamá. (Getty Images)

El protagonista de Cumbre Borrascosas también ha confesado que es el consentido no solo de sus papás, también de sus hermanas Jalynn e Isabella ya que es el más pequeño de la familia, razón por la que desde niño apoyaron sus sueños de ser actor, después de todo, sus hermanas también optaron por trabajar en el mundo artístico ya que Jalynn es modelo e Isabella es bailarina profesional y fotógrafa.

Jacob-Elordi-familia
El actor es el menor de su familia, tiene dos hermanas mayores. (Getty Images)

El próximo 15 de marzo de 2026, Jacob Elordi sabrá si se convertirá en un actor ganador al Premios Oscar y lo hará de la mano de su mamá Melissa Elordi, quien será su acompañante a la ceremonia como la ha declarado el actor. Al parecer, la decisión de Jacob de desobedecer a su mamá no fue nada mala después de todo.

