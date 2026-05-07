Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, es hospitalizada de emergencia tras fuerte crisis de salud

Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, es hospitalizada de emergencia

La empresaria y productora Victoria Kühne, novia de Cristian Castro , fue hospitalizada de emergencia a causa de una inesperada crisis de salud.

“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento…”, escribió, para luego revelar la causa de su hospitalización: “Apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio jaja”, explicó.

Victoria Kühne (Instagram)

La cantante compartió una fotografía desde la cama del hospital donde estuvo acampañada de sus papás.

En su mensaje, Victoria reveló que le extirparon el apéndice y que podrá continuar con sus planes profesionales. “Bye bye appendix… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo”, escribió la artista sobre su próximo material discográfico, del que ya ha compartido algunos adelantos.