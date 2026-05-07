Victoria Kühne, la novia de Cristian Castro sorprendió al revelar que tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a una inesperada complicación de salud. El pasado 5 de mayo, la empresaria y productora compartió en su cuenta de Instagram los difíciles momentos que vivió tras regresar a su casa en Monterrey, después de un viaje a Los Ángeles.
Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, es hospitalizada de emergencia tras fuerte crisis de salud
Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, es hospitalizada de emergencia
La empresaria y productora Victoria Kühne, novia de Cristian Castro , fue hospitalizada de emergencia a causa de una inesperada crisis de salud.
“Llegué feliz de L.A. y, literal, unas horas después casi no la cuento…”, escribió, para luego revelar la causa de su hospitalización: “Apendicitis justo mientras terminaba mis voces en el estudio jaja”, explicó.
La cantante compartió una fotografía desde la cama del hospital donde estuvo acampañada de sus papás.
En su mensaje, Victoria reveló que le extirparon el apéndice y que podrá continuar con sus planes profesionales. “Bye bye appendix… pero hello álbum nuevo, porque sí, ya quedó listo y sale este 29 de mayo”, escribió la artista sobre su próximo material discográfico, del que ya ha compartido algunos adelantos.
Victoria Kühne, novia de Cristian Castro, agradece el apoyo del personal médico que la atendió
En su publicación, Kühne agradeció el apoyo de su familia durante esta crisis de salud, así como la atención del personal médico que la atendió. “Obvio mis papás y toda mi familia llegaron al rescate y gracias infinitas al mejor doctor, el Dr. Román González y todo su equipo en el Hospital Zambrano, de verdad los mejores de Latinoamérica”, escribió la productora.
Tras el revuelo que provocó la noticia de su romance con Cristian Castro y la viralización de sus primeras fotos juntos, Victoria Kühne compartió nuevos momentos de su relación con el cantante.
La empresaria, fundadora del sello Victoria Records, publicó un breve video que mostró cómo fue el “lanzamiento oficial en Instagram” de su noviazgo, ocurrido el pasado 26 de abril. En el clip, grabado durante una cena en el restaurante The River Café, Victoria le dice entre risas: “Cristian, si se hace público eres tú, no yo”.
Por su parte, el cantante respondió: “Si se hace público es porque realmente es algo mágico que tiene que suceder el día de hoy”. Las imágenes dejaron ver que, aparentemente, fue Cristian quien publicó la fotografía con la que hicieron pública su relación.