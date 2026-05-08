Primeras imágenes de 'Inés': así se ve Yalitza Aparicio en su nuevo wéstern queer

De qué trata 'Inés', el nuevo wéstern queer de Yalitza Aparicio

Dirigida por David Liles y Hugo Payén, Inés se filmó durante cinco semanas en locaciones de Baja California Sur, incluyendo Los Cabos y La Paz. Se trata de una ópera prima que combina el lenguaje clásico del wéstern con una revisión crítica del pasado, abordando temas como identidad, resistencia y colonización desde una mirada contemporánea e inclusiva.

Allan Urbano , Yalitza Aparicio y Pedor Fontaine en fotograma de la cinta Inés. (Cortesía. )

Quiénes participan en 'Inés'

El elenco reúne a figuras clave del cine iberoamericano, encabezadas por Allan Urbano y Pedro Fontaine, junto a nombres de peso como Dolores Heredia y la propia Yalitza Aparicio, consolidando un ensamble que apuesta por la diversidad tanto frente como detrás de cámara. Este proyecto también marca el debut como actor de Eduardo Granja, conocido como Memelas de Orizaba.

La historia sigue a Carlo, un fotógrafo y espía del régimen de Porfirio Díaz, cuya misión encubierta lo lleva a documentar la creciente presencia estadounidense en territorio mexicano. Sin embargo, todo cambia cuando conoce a Inés, una guía local que le revela una visión distinta de la libertad en tiempos revolucionarios, atravesada por vínculos afectivos y disidencias que desafían la narrativa histórica oficial.