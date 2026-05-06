La actriz mexicana Yalitza Aparicio volvió a captar la atención pública, pero esta vez lejos de la pantalla. Durante su reciente aparición en el Sundance Film Festival celebrado en Ciudad de México, la protagonista de Roma sorprendió al despedirse de su característica melena larga y apostar por un corte bob, una de las tendencias más vigentes en moda y belleza.
Yalitza Aparicio sorprende con radical cambio de look y se suma al corte bob
Yalitza Aparicio sorprende con radical cambio de look
El cambio no pasó desapercibido. Acostumbrada a llevar el cabello largo, Aparicio presentó una imagen renovada que fue ampliamente comentada, consolidando su lugar como referente de estilo contemporáneo.
Más que un simple cambio estético, la actriz eligió una variante específica: el “long bob” o “lob”, un corte que se extiende hasta las clavículas y que ofrece una transición menos radical que el bob clásico.
De acuerdo con especialistas en estilismo citados por medios internacionales, este tipo de corte se mantiene como uno de los más versátiles y favorecedores, ya que enmarca el rostro, reduce el volumen del cabello y puede generar un efecto visual rejuvenecedor.
Además, su facilidad para peinarse, ya sea lacio, con ondas o con un acabado más natural, lo ha convertido en una opción dominante en alfombras rojas y pasarelas, alineada con una estética que privilegia la naturalidad sin perder elegancia
El nuevo look de Yalitza Aparicio marca nueva etapa
El nuevo look de Yalitza Aparicio no llegó solo. La actriz acompañó su transformación con un estilismo monocromático en negro, complementado con accesorios dorados que reforzaron una imagen sobria, moderna y sofisticada.
Para expertos en moda, este tipo de decisiones estéticas no solo responden a tendencias, sino que también reflejan momentos personales y profesionales. En el caso de Aparicio, su cambio ha sido interpretado como una señal de evolución y apertura a nuevas facetas dentro de su carrera.