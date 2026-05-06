Yalitza Aparicio sorprende con radical cambio de look y se suma al corte bob

Yalitza Aparicio sorprende con radical cambio de look

El cambio no pasó desapercibido. Acostumbrada a llevar el cabello largo, Aparicio presentó una imagen renovada que fue ampliamente comentada, consolidando su lugar como referente de estilo contemporáneo.

Más que un simple cambio estético, la actriz eligió una variante específica: el “long bob” o “lob”, un corte que se extiende hasta las clavículas y que ofrece una transición menos radical que el bob clásico.

Yalitza Aparicio (Getty Images)

De acuerdo con especialistas en estilismo citados por medios internacionales, este tipo de corte se mantiene como uno de los más versátiles y favorecedores, ya que enmarca el rostro, reduce el volumen del cabello y puede generar un efecto visual rejuvenecedor.

Además, su facilidad para peinarse, ya sea lacio, con ondas o con un acabado más natural, lo ha convertido en una opción dominante en alfombras rojas y pasarelas, alineada con una estética que privilegia la naturalidad sin perder elegancia

