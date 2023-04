Yalitza Aparicio denuncia discriminación a su familia en restaurante de Oaxaca

Yalitza Aparicio denuncia discriminación contra su familia

“Aclaro, en ninguna de las entradas donde puedes ingresar al lugar está algún letrero con esta regla y, como les mencionaba, a ellos les habían dicho que sí podían”, mencionó Yalitza Aparicio.

Yalitza Aparicio (Instagram/ger.parra)

Admitió que esta actitud, por parte de los empleados del restaurante, le enojó mucho, sobre todo porque no estuvo ahí para defender a los suyos.

“Sí me molesté y en algún punto, no con quienes trataron así a mi familia, me molesté conmigo por no prevenirlos de que no pueden ingresar con bebidas y otras cosas que yo ya sabía de este lugar por las veces que he ido. Al final me dicen que les hubiera dicho que era yo y que el trato sería diferente”, apuntó.

En ese tenor, Yalitza mencionó que siempre que va a un lugar evita que la reconozcan porque prefiere ver cómo es el trato real, sin etiquetas.

La protagonista de un episodio de la tercera temporada de la serie Mujeres asesinas y otras películas, recomendó a quienes laboran en Pasillo de Humo que coloquen un reglamento en todos los rincones posibles para que los comensales sepan lo que puede o no pueden hacer al interior.

@yalitza.aparicio.mtz Mi familia me permito hablar sobre lo que les habia pasado, me gustaria contar lo que muchos pasan día con día, pero tambien por respeto no lo hago, solo cuando lo autorizan. ♬ sonido original - Yalitza Aparicio Martínez

“Que se acerquen a los encargados para que coloquen algún reglamento y así todos tengamos conocimiento de los que no se debe de hacer en sus instalaciones. Para evitar este trato y en todo caso, tener algo de tacto con los comensales, ya que este lugar es muy simbólico para la gastronomía de Oaxaca y en general para el turismo”.

Yalitza Aparicio con su familia. (Instagram/edith.aparicio28)

Finalmente, reveló que sacaron a su familia del lugar y ellos sólo pidieron que les permitieran recoger sus cosas que ya habían pagado.

“Aunque hubo personas que los defendieron, tampoco era cómodo quedarse después del percance. Esta situación la cuento para que no se repita mañana, ya que no hemos sido los únicos que hemos pasado por esto y otros tragos”, concluyó.