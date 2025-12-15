Uno de los momentos más comentados de los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México ha sido “La Casita”, un espacio exclusivo dentro del espectáculo que se ha convertido en el punto de encuentro de celebridades e influencers, quienes disfrutan del show desde una ubicación privilegiada. Aquí te contamos quiénes han sido los famosos que han pasado por "La Casita" en la CDMX.
De Diego Boneta a Ana de la Reguera: Ellos son los famosos que han sido invitados a "La Casita" de Bad Bunny en CDMX
A lo largo de los tres conciertos que ,hasta ahora, Bad Bunny ha ofrecido en la Ciudad de México, diversos influencers, actores y celebridades han tenido la oportunidad de subir a la famosa “Casita”, un espacio exclusivo desde el cual no solo disfrutan del show en primera fila, sino que también conviven de cerca con el reggaetonero.
Entre los primeros invitados que tuvieron el privilegio de subir a la famosa “Casita” estuvieron Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni, quienes el 11 de diciembre disfrutaron de los grandes éxitos de Bad Bunny, cantando, bailando y compartiendo el divertido momento junto al reggaetonero. Otra de las famosas que también estuvo junto a ellos fue Bárbara de Regil.
Diego Boneta y Ana de La Reguera esta noche en la casita de Bad Bunny en CDMX pic.twitter.com/8u4Xu4k2Hb— Indie 505 (@Indie5051) December 12, 2025
Por otro lado, la noche del 12 de diciembre, la actriz y cantante Karol Sevilla fue captada disfrutando al máximo del concierto de Bad Bunny.
En ese mismo show, también estuvo Galilea Montijo, la influencer Manelyk y al creador de contenido Luisito Comunica, quien asistió acompañado de su novia, Ary Tenorio.
En el tercer concierto, otra de las influencers que estuvo en el recinto fue la creadora de contenido María Bottle, quien reveló en sus redes sociales que Bad Bunny huele a 'The Noir 29' de Le Labo.
¿Quiénes serán los próximos invitados a "La Casita" en el concierto de Bad Bunny?
Wendy Guevara, la influencer y ganadora de La Casa de los Famosos México, confirmó que recibió una invitación para formar parte de esta experiencia especial, aunque su asistencia dependerá de su agenda personal.
Asimismo, hay especulaciones que, Belinda, quien en agosto de este año subió al escenario junto a Bad Bunny en un Puerto Rico, sea una de las invitadas especiales para el próximo concierto del reguetonero en la CDMX.
Por otro lado, el equipo de la actriz Cassandra Sánchez Navarro, nos informó que recibió la invitación por parte del cantante puertorriqueño. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si asistirá al show.