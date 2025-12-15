De Diego Boneta a Ana de la Reguera: Ellos son los famosos que han sido invitados a "La Casita" de Bad Bunny en CDMX

Ellos son los famosos que han sido invitados a "La Casita" de Bad Bunny en CDMX

A lo largo de los tres conciertos que ,hasta ahora, Bad Bunny ha ofrecido en la Ciudad de México, diversos influencers, actores y celebridades han tenido la oportunidad de subir a la famosa “Casita”, un espacio exclusivo desde el cual no solo disfrutan del show en primera fila, sino que también conviven de cerca con el reggaetonero.

Entre los primeros invitados que tuvieron el privilegio de subir a la famosa “Casita” estuvieron Diego Boneta, Ana de la Reguera y Renata Notni, quienes el 11 de diciembre disfrutaron de los grandes éxitos de Bad Bunny, cantando, bailando y compartiendo el divertido momento junto al reggaetonero. Otra de las famosas que también estuvo junto a ellos fue Bárbara de Regil.

Diego Boneta y Ana de La Reguera esta noche en la casita de Bad Bunny en CDMX pic.twitter.com/8u4Xu4k2Hb — Indie 505 (@Indie5051) December 12, 2025

Por otro lado, la noche del 12 de diciembre, la actriz y cantante Karol Sevilla fue captada disfrutando al máximo del concierto de Bad Bunny.

En ese mismo show, también estuvo Galilea Montijo, la influencer Manelyk y al creador de contenido Luisito Comunica, quien asistió acompañado de su novia, Ary Tenorio.

En el tercer concierto, otra de las influencers que estuvo en el recinto fue la creadora de contenido María Bottle, quien reveló en sus redes sociales que Bad Bunny huele a 'The Noir 29' de Le Labo.