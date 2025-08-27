Publicidad

Moda

Yalitza Aparicio está conquistando con su estilo; estos son sus mejores looks

Te mostramos algunos de los outfits más recientes de Yalitza Aparicio que, sin duda, puedes recrear.
mié 27 agosto 2025 04:12 PM
Yalitza.jpg
Estos son nuestros atuendos favoritos más recientes de la actriz

Yalitza Aparicio no solo ha conquistado la pantalla grande, también se está convertido en un referente de estilo con looks sencillos pero muy modernos. La actriz de Roma juega con tendencias retro, básicos reinventados y toques muy personales que hacen que cada look sea sienta muy auténtico. Estos son algunos de nuestros favoritos recientes que prueban que su estilo es tan único como encantador.

El estilo de Yalitza Aparicio: Mucho brillo y actitud

Para bailar y disfrutar al máximo con la música de Shakira, Yalitza se decidió por un look de top plateado brillante, mini falda negra tableada y botas altas negras. Un look juvenil y atrevido que demuestra que la actriz no tiene miedo de experimentar con piezas llamativas.

El resultado fue un outfit trendy y lleno de energía, perfecto para bailar, cantar y disfrutar al máximo. Con este styling, Yalitza prueba que sabe moverse entre lo casual, y lo glam sin perder su esencia personal.

Yalitza
Un look perfecto para pasar la noche cantando y bailando canciones de Shakira

Jeans con vibra dosmilera

Este look es un guiño directo a la moda de los 2000: jeans estilo harem combinados con una blusa cropped y tenis blancos. La mezcla es relajada, urbana y con un aire nostálgico que recuerda a los días en los que estos pantalones se pusieron de moda.

Completó el estilo con trenzas y accesorios mínimos, dejando que la silueta de los jeans sea la protagonista. Un look cómodo, fresco y fácil de replicar para quienes buscan moverse con estilo.

Yalitza
No hay nada mejor que un estilo relajado y unos jeans holgados para pasar el día

Minifalda con blazer oversized

Yalitza llevó una clásica minifalda en denim combinada con un top blanco. Para terminar el look y hacerlo ver increíble, añadió un blazer largo color crema, con las mangas arremangadas, logrando un efecto stylish y moderno.

El toque final fueron unas sandalias artesanales, una muestra de cómo incorporar moda con raíces mexicanas en cualquier outfit. El resultado es un look casual, elevado y effortless

Yalitza
El styling crea el look y puedes hacerlo con piezas básicas

Bermudas noventeras con sandalias

La actriz también se suma a la fiebre noventera con unas bermudas de mezclilla oversize en tono deslavado a la cintura en combinación con una blusa sin mangas con moños al frente que recuerda al estilo relajado pero chic de la década.

El look equilibra comodidad y tendencia, los tacones aportan un aire sofisticado y femenino, demostrando que hasta las prendas más sencillas se pueden convertir en un statement con el styling correcto

COS_ Yalitza Aparicio.jpg
Un total look de COS relajado y listo para pasar del día a la noche
