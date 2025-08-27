Yalitza Aparicio está conquistando con su estilo; estos son sus mejores looks

El estilo de Yalitza Aparicio: Mucho brillo y actitud

Para bailar y disfrutar al máximo con la música de Shakira, Yalitza se decidió por un look de top plateado brillante, mini falda negra tableada y botas altas negras. Un look juvenil y atrevido que demuestra que la actriz no tiene miedo de experimentar con piezas llamativas.

El resultado fue un outfit trendy y lleno de energía, perfecto para bailar, cantar y disfrutar al máximo. Con este styling, Yalitza prueba que sabe moverse entre lo casual, y lo glam sin perder su esencia personal.

Un look perfecto para pasar la noche cantando y bailando canciones de Shakira (Instagram (@yalitzaapariciomtz))

Jeans con vibra dosmilera

Este look es un guiño directo a la moda de los 2000: jeans estilo harem combinados con una blusa cropped y tenis blancos. La mezcla es relajada, urbana y con un aire nostálgico que recuerda a los días en los que estos pantalones se pusieron de moda.

Completó el estilo con trenzas y accesorios mínimos, dejando que la silueta de los jeans sea la protagonista. Un look cómodo, fresco y fácil de replicar para quienes buscan moverse con estilo.