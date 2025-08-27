Yalitza Aparicio no solo ha conquistado la pantalla grande, también se está convertido en un referente de estilo con looks sencillos pero muy modernos. La actriz de Roma juega con tendencias retro, básicos reinventados y toques muy personales que hacen que cada look sea sienta muy auténtico. Estos son algunos de nuestros favoritos recientes que prueban que su estilo es tan único como encantador.
Yalitza Aparicio está conquistando con su estilo; estos son sus mejores looks
El estilo de Yalitza Aparicio: Mucho brillo y actitud
Para bailar y disfrutar al máximo con la música de Shakira, Yalitza se decidió por un look de top plateado brillante, mini falda negra tableada y botas altas negras. Un look juvenil y atrevido que demuestra que la actriz no tiene miedo de experimentar con piezas llamativas.
El resultado fue un outfit trendy y lleno de energía, perfecto para bailar, cantar y disfrutar al máximo. Con este styling, Yalitza prueba que sabe moverse entre lo casual, y lo glam sin perder su esencia personal.
Jeans con vibra dosmilera
Este look es un guiño directo a la moda de los 2000: jeans estilo harem combinados con una blusa cropped y tenis blancos. La mezcla es relajada, urbana y con un aire nostálgico que recuerda a los días en los que estos pantalones se pusieron de moda.
Completó el estilo con trenzas y accesorios mínimos, dejando que la silueta de los jeans sea la protagonista. Un look cómodo, fresco y fácil de replicar para quienes buscan moverse con estilo.
Minifalda con blazer oversized
Yalitza llevó una clásica minifalda en denim combinada con un top blanco. Para terminar el look y hacerlo ver increíble, añadió un blazer largo color crema, con las mangas arremangadas, logrando un efecto stylish y moderno.
El toque final fueron unas sandalias artesanales, una muestra de cómo incorporar moda con raíces mexicanas en cualquier outfit. El resultado es un look casual, elevado y effortless
Bermudas noventeras con sandalias
La actriz también se suma a la fiebre noventera con unas bermudas de mezclilla oversize en tono deslavado a la cintura en combinación con una blusa sin mangas con moños al frente que recuerda al estilo relajado pero chic de la década.
El look equilibra comodidad y tendencia, los tacones aportan un aire sofisticado y femenino, demostrando que hasta las prendas más sencillas se pueden convertir en un statement con el styling correcto