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Espectáculos

Margot Robbie se convierte en estafadora de alto nivel en el nuevo universo de 'Ocean’s 11'

Margot Robbie se suma al universo de Ocean’s 11 con una precuela ambientada en los años 60, donde interpretará a una mente maestra criminal en pleno Gran Premio de Mónaco.
vie 01 mayo 2026 02:11 PM
"Wuthering Heights" Australian Premiere - Arrivals
Después de Cumbres Borrascosas este el nuevo poryecto de Margot Robbie. (Hanna Lassen/Getty Images)

Margot Robbie está lista para cambiar de piel —otra vez—, pero ahora no como heroína ni muñeca pop, sino como una estafadora de élite dentro de uno de los universos criminales más icónicos del cine: Ocean’s 11.

La actriz confirmó que su nuevo proyecto será una precuela ambientada en los años 60 que no solo expandirá la saga, sino que revelará los orígenes del linaje Ocean. En este nuevo capítulo, Robbie interpretará —junto a Bradley Cooper— a los padres de Danny Ocean, el legendario ladrón que años después conquistaría Las Vegas.

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Pero aquí viene el giro que eleva la apuesta: la historia se sitúa durante el glamuroso Gran Premio de Mónaco de 1962, donde la pareja ejecutará un golpe de alto riesgo en medio de lujo, velocidad y élite internacional. No es solo un robo, es una operación digna de leyenda.

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Jacob Elordi y Margot Robbie en Cumbres Borrascosas. (IMDB)

Lejos de ser un simple spin-off, esta película funciona como una pieza clave dentro del ADN de la franquicia. La idea: mostrar cómo dos mentes criminales en su mejor momento moldearon al futuro maestro del engaño. “Antes de que Danny Ocean pisara Las Vegas, sus padres le enseñaron todo”, adelantó Robbie sobre la trama.

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El proyecto lleva años en desarrollo y ha pasado por varios cambios creativos, incluyendo movimientos en la dirección, lo que no ha hecho más que aumentar la expectativa alrededor de su resultado final. Sin embargo, la ambición sigue intacta: construir una historia de origen que combine sofisticación, nostalgia y el ADN elegante de los grandes atracos.

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Además, esta precuela se desmarca del tono contemporáneo de entregas como Ocean’s 8 para apostar por una estética retro, con Europa como telón de fondo y una narrativa que mezcla romance, crimen y espectáculo.

Con estreno previsto para 2027, la cinta no solo marcará el regreso de la franquicia, sino que podría redefinirla desde su raíz. Porque si algo queda claro, es que Margot Robbie no solo entra al juego… viene a liderar el golpe.

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Margot Robbie

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