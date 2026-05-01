Margot Robbie se convierte en estafadora de alto nivel en el nuevo universo de 'Ocean’s 11'

Margot Robbie está lista para cambiar de piel —otra vez—, pero ahora no como heroína ni muñeca pop, sino como una estafadora de élite dentro de uno de los universos criminales más icónicos del cine: Ocean’s 11.

La actriz confirmó que su nuevo proyecto será una precuela ambientada en los años 60 que no solo expandirá la saga, sino que revelará los orígenes del linaje Ocean. En este nuevo capítulo, Robbie interpretará —junto a Bradley Cooper— a los padres de Danny Ocean, el legendario ladrón que años después conquistaría Las Vegas.

