Shakira reacciona a la muerte de un trabajador durante el montaje de su escenario en Brasil

Shakira reacciona a la muerte de un trabajador durante montaje de su escenario en Brasil

Shakira se pronunció luego del fallecimiento de un trabajador ocurrido el pasado domingo en Río de Janeiro, durante la instalación del escenario donde ofrecerá un concierto gratuito el próximo 2 de mayo.

Shakira (Getty Images)

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió mientras se realizaban labores de montaje para el evento que se llevará a cabo en la playa de Copacabana, uno de los espectáculos más esperados de la temporada.

Tras conocerse la noticia, la intérprete colombiana expresó sus condolencias y envió un mensaje de pésame a la familia, amigos y seres queridos del trabajador fallecido:“Me entristece profundamente lo ocurrido a la familia, los amigos y los compañeros de trabajo de Gabriel de Jesús Firmino, un trabajador local que perdió la vida ayer en la obra. Mi más sincero pésame a su familia y seres queridos”, declaró la cantante para People en Español.

Shakira (Getty Images)

La muerte de Gabriel de Jesús Firmino, un técnico de 28 años, fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del concierto Todo Mundo no Rio: “Los organizadores del evento confirman que un accidente ocurrido la tarde de este domingo (26 de abril) cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”, señala el mensaje.

De acuerdo con el comunicado, los equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar para brindarle atención médica. Más tarde, el trabajador fue trasladado a un hospital, donde finalmente se confirmó su fallecimiento.