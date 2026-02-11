Cumbres Borrascosas: datos curiosos sobre la novela y la vida de Emily Brontë

A diferencia de las novelas románticas de su tiempo, Cumbres Borrascosas no idealiza el amor: lo muestra como una fuerza destructiva. Heathcliff y Catherine no son héroes dulcificados, sino personajes contradictorios, orgullosos y, a ratos, crueles. La novela rompió con las convenciones victorianas al presentar protagonistas moralmente ambiguos, algo que desconcertó a los lectores del siglo XIX pero que hoy se siente sorprendentemente moderno.

Otro detalle clave es su compleja estructura narrativa. La historia se cuenta a través de narradores múltiples —el señor Lockwood y la ama de llaves Nelly Dean—, lo que introduce una distancia inquietante entre los hechos y su interpretación. Esta construcción fragmentada aporta una atmósfera casi fantasmagórica y refuerza la sensación de que el lector espía una tragedia inevitable.

La vida de Emily Brontë es tan enigmática como su novela. Criada en Haworth, en el aislado paisaje de Yorkshire, junto a sus hermanas Charlotte y Anne, desarrolló desde niña mundos imaginarios y escribió poesía antes de lanzarse a la narrativa. Murió un año después de la publicación de Cumbres Borrascosas, sin llegar a conocer el impacto monumental que su obra tendría en la literatura universal.

