Margot Robbie y Jacob Elordi se obsesionaron el uno con el otro durante rodaje de 'Cumbres Borrascosas'

Margot se sentía desorientada sin Jacob durante la grabación

La actriz explicó que su conexión con sus colegas actores siempre es profunda, por la naturaleza de su trabajo. De acuerdo con Robbie, ella es tan codependiente con las personas que trabaja y las quiere tanto, que siempre se siente devastada cuando termina una filmación. Agregó que esa dinámica se hizo presente muy rápido con Jacob Elordi, quien se volvió muy cercano a ella durante las grabaciones y se convirtió en una presencia constante en su vida.

Robbie relató que en los primeros días de rodaje, Jacob Elordi se quedaba siempre cerca de ella en el set, a veces sólo observándola desde un rincón alejado, lo que iba perfecto con la obsesión de Heathcliff por Catherine en la novela original. En una ocasión, la directora de la película Emerald Fennel incluso tuvo que pedirle a Jacob que se apartara un poco para no interferir con las tomas.

Lo ames o lo odies, esta ya es una de las películas más esperadas del 2026. (@wutheringheightsmovie)

Tanto fue el impacto de la presencia de Jacob, que tras un par de días, Margot comenzaba a sentir la necesidad de verlo y buscarlo constantemente. Y, en caso de no lograr verlo, se sentía "desorientada como un niño sin su manta". Ese sentimiento de apego fue el motivo por el cual esta intensa experiencia laboral será difícilmente olvidada, como lo señaló la actriz durante la entrevista.