Margot Robbie y Jacob Elordi se obsesionaron el uno con el otro durante rodaje de 'Cumbres Borrascosas'
Con la fecha de estreno de la nueva adaptación de "Cumbres Borrascosas" a menos de un mes, Margot Robbie confesó que llegó a sentir que "no podía trabajar sin Jacob Elordi" por la cercanía que desarrollaron.
La próxima adaptación cinematográfica del clásico de Emily Brontë llega a cines el próximo 13 de febrero. Durante la promoción, Margot Robbie aprovechó la oportunidad para confesar cómo fue su proceso al convertirse en Catherine Earnshaw, la protagonista de Cumbres Borrascosas y crear una conexión con Jacob Elordi, su co-estrella y quien dará vida a Heathcliff.
En una entrevista, Robbie dijo que desarrolló una relación de trabajo tan intensa con Jacob que llegó a sentirse codependiente a él mientras filmaban juntos.
Margot se sentía desorientada sin Jacob durante la grabación
La actriz explicó que su conexión con sus colegas actores siempre es profunda, por la naturaleza de su trabajo. De acuerdo con Robbie, ella es tan codependiente con las personas que trabaja y las quiere tanto, que siempre se siente devastada cuando termina una filmación. Agregó que esa dinámica se hizo presente muy rápido con Jacob Elordi, quien se volvió muy cercano a ella durante las grabaciones y se convirtió en una presencia constante en su vida.
Robbie relató que en los primeros días de rodaje, Jacob Elordi se quedaba siempre cerca de ella en el set, a veces sólo observándola desde un rincón alejado, lo que iba perfecto con la obsesión de Heathcliff por Catherine en la novela original. En una ocasión, la directora de la película Emerald Fennel incluso tuvo que pedirle a Jacob que se apartara un poco para no interferir con las tomas.
Tanto fue el impacto de la presencia de Jacob, que tras un par de días, Margot comenzaba a sentir la necesidad de verlo y buscarlo constantemente. Y, en caso de no lograr verlo, se sentía "desorientada como un niño sin su manta". Ese sentimiento de apego fue el motivo por el cual esta intensa experiencia laboral será difícilmente olvidada, como lo señaló la actriz durante la entrevista.
La obsesión era mutua de acuerdo a Jacob Elordi
Por su parte, Jacob coincidió al describir el vínculo que forjaron, llamándolo una "obsesión mutua" en la que ambos mantenían una gran cercanía por su creatividad e ideas similares.
"Si tienes la oportunidad de compartir un set de grabación con Margot Robbie, te aseguras de estar al menos a 5 o 10 metros de ella todo el tiempo", comentó el actor. Además, Jacob Elordi mencionó sentirse "enamorado de ella" durante la grabación, constantemente notando pequeños detalles de Margot, como la forma en la que toma su té o cómo come su comida.
Anteriormente, Margot y Jacob ya habían hablado sobre su conexión física y emocional a lo largo de la filmación de este proyecto. Margot Robbie confesó que hubo una escena en particular en la que no pudo evitar que "tiemblen sus piernas". Se trata de la escena en la que Heathcliff carga a Catherine en un solo brazo para cubrirla de la lluvia, un acto muy atractivo para las mujeres, para quien va dirigida esta adaptación más madura y erótica de la novela original.
El objetivo principal del equipo de esta película es convertirla en una cinta para mujeres, pues Margot plantea que "estos romances épicos y películas de época no suelen estar hechas por mujeres", y la directora comprende perfectamente los pequeños gestos que atraen a esta población.