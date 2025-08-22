Después de meses alejada del ojo público, Margot Robbie habló por primera vez sobre uno de los momentos más significativos de su vida: convertirse en mamá. En una entrevista reciente, la actriz australiana ofreció una mirada poco común a su faceta más íntima y describió su experiencia como "lo mejor" que la ha pasado.
Margot Robbie habla, por fin, de su vida como 'Barbie mamá'
A casi un año de haberse convertido en mamá por primera vez, Margot Robbie se sinceró sobre esta nueva etapa en su vida. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, la actriz describió la maternidad como “lo mejor” y compartió cómo ha sido para ella esta experiencia.
“Es curioso, intentas explicarle a alguien que tiene hijos, pero no necesitas porque lo entienden. Y si no lo entienden, probablemente sea muy aburrido escucharlo”, dijo.
Estas palabras llegan después del nacimiento de su primer hijo el 17 de octubre de 2024. A pesar de su fama y agenda apretada, Robbie ha decidido pausar su actividad profesional para enfocarse en su bebé, quien aún no ha sido presentado públicamente ni se ha revelado su nombre.
Por otro lado, una fuente cercana a la pareja reveló a People que la actriz y su esposo "esperaron mucho tiempo para quedar embarazados". Por lo que la noticia de la llegada de su primogénito "fue casi increíble cuando finalmente llegó el bebé", aseguró.
Margot Robbie está enfocada en su rol de mamá
Fuentes cercanas confirmaron a People que Margot Robbie y su esposo, Tom Ackerley, han estado disfrutando de un tiempo en casa en Los Ángeles, acompañados incluso por la mamá de Ackerley, quien viajó desde Inglaterra para conocer al recién nacido. Un informante comentó:
“Han estado pasando tiempo en Los Ángeles como familia. Margot tiene varios proyectos para el próximo año. Quiere descansar ahora y pasar tiempo con el bebé”. Además, enfatizó en que "son hogareños, así que ha sido encantador pasar tiempo solo ellos, en casa con él. Están muy felices”.
De hecho, la primera aparición pública de la actriz de Barbie junto a su esposo, su suegra y su hijo fue en noviembre del año pasado, cuando fueron captados dando un paseo en familia y haciendo una parada en una cafetería.
Aunque la actriz ha mantenido su maternidad en privado, el pasado 20 de agosto volvió a aparecer en público. Fue su primera alfombra roja desde que se convirtió en mamá, donde presentó su nueva película A Big Bold Beautiful Journey junto a Colin Farrell.