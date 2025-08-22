Margot Robbie habla, por fin, de su vida como 'Barbie mamá'

Margot Robbie comparte por primera vez cómo vive la maternidad

A casi un año de haberse convertido en mamá por primera vez, Margot Robbie se sinceró sobre esta nueva etapa en su vida. En una reciente entrevista con Entertainment Tonight, la actriz describió la maternidad como “lo mejor” y compartió cómo ha sido para ella esta experiencia.

“Es curioso, intentas explicarle a alguien que tiene hijos, pero no necesitas porque lo entienden. Y si no lo entienden, probablemente sea muy aburrido escucharlo”, dijo.

Margot Robbie (Backgrid UK/The Grosby Group)

Estas palabras llegan después del nacimiento de su primer hijo el 17 de octubre de 2024. A pesar de su fama y agenda apretada, Robbie ha decidido pausar su actividad profesional para enfocarse en su bebé, quien aún no ha sido presentado públicamente ni se ha revelado su nombre.

Por otro lado, una fuente cercana a la pareja reveló a People que la actriz y su esposo "esperaron mucho tiempo para quedar embarazados". Por lo que la noticia de la llegada de su primogénito "fue casi increíble cuando finalmente llegó el bebé", aseguró.