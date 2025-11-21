Todo lo que se sabe de la adaptación de "Cumbres borrascosas" con Jacob Elordi y Margot Robbie

El tráiler oficial de 'Cumbres Borrascosas' deja opiniones mixtas

El tráiler oficial presenta un tono más intenso que el teaser anterior, con una vista más profunda al caos emocional y la tensión entre los protagonistas. Por primera vez se muestran escenas entre Cathy y Heathcliff y la tan esperada boda.

El adelanto nos dejó ver que Emerald Fennell, directora de la película, no está intentando replicar la visión de Brontë punto por punto, sino reinterpretarla. Hay secuencias que se encuentran en la delgada línea del terror emocional, con una estética gótica-moderna con elementos visuales que no existían en adaptaciones previas, como el vestuario de Margot Robbie.

Esta libertad creativa es parte del encanto que tiene para algunos, y el motivo por el cual a muchos fans del libro original no les gusta.

Cumbres Borrascosas (2026) (IMDb)

Charli XCX toma las riendas del soundtrack de 'Cumbres Borrascosas'

La sorpresa musical fue una de las decisiones más arriesgadas y comentadas sobre la adaptación. La británica, reina del electropop y fundadora del brat summer, Charli XCX fue la encargada de curar y crear el soundtrack para la película. La nueva versión de su canción "Everything is Romantic" se hizo viral de inmediato tras el primer teaser por su adaptación clásica, poniendo una alta expectativa en la musicalización de la película.

Su álbum inspirado en la película, Cumbres Borrascosas estará disponible el 13 de febrero del 2026, a un día del estreno oficial del filme. Su estilo pop experimental y oscuro se mezclará con la cruda tensión entre Cathy y Heathcliff, creando un tono más emocional para la película.

Charli XCX se llevó el Grammy 2025 a "Mejor grabación Dance Pop" por Von Dutch. (Getty Images)

El mejor momento de Jacob Elordi tras el estreno de 'Frankenstein'

La promoción de esta nueva adaptación coincide con el momento de ascenso para Jacob Elordi, quien acaba de recibir críticas excelentes por su interpretación en Frankenstein y consolidó su reputación como un actor capaz de encarnar personajes complejos.

Su participación en Cumbres Borrascosas es una confirmación del amor de Elordi por las historias literarias profundas, con personajes cargados de contradicciones; todo apunta a que el actor australiano está construyendo una filmografía basada en adaptaciones de libros, y podría convertirse en el rostro masculino de la nueva ola de películas inspiradas en literatura.

Sin embargo, el público conocedor de la novela no está contento con su decisión de formar parte de esta historia, pues el protagonista del libro es descrito como un hombre de piel oscura, lo que generó críticas por el posible "whitewashing" que el equipo de producción habría hecho a Heathcliff, quienes son acusados de estar ignorando el contexto social y político que la autora quiso hacer a través del. libro, en su momento.

Jacob Elordi en Frankenstein. (Ken Woroner/Netflix)

Otro punto que genera interés en el público es la decisión de Jacob Elordi de no sólo protagonizar dos adaptaciones literarias casi al mismo tiempo, sino que ambas son de autoras femeninas que son consideradas icónicas en el género gótico.