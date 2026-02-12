Los increíbles looks de Margot Robbie en las premieres de Cumbres Borrascosas

Estreno mundial en Los Ángeles (Schiaparelli Haute Couture)

En el estreno mundial en Los Ángeles (28 de enero de 2026), Robbie llevó un vestido hecho a medida por Schiaparelli Haute Couture, creado por Daniel Roseberry. El vestuario reinterpretó la estética de la colección Primavera/Verano 2026, mediante un corsé estructurado con encaje Chantilly negro y jersey nude, que se combinó con una falda en tonos oscuros y un llamativo efecto fumé. Esta elección no fue casual: el diseño rememora con imágenes los asuntos de anhelo, pasión y tragedia que aparecen en la película, y se comporta como una extensión de la narración del personaje que representa.

Un diseño que mezcla corsetería, encaje y un degradado dramático en rojo y negro, acompañado por el legendario collar “Taj Mahal” de Cartier, en un guiño al romance trágico y al glamour del Old Hollywood (Vía Instagram @andrewmukamal)

La joyería fue lo que realmente realzó este look. Robbie portó el collar "Taj Mahal" de Cartier, una pieza histórica e icónica que fue regalo de Richard Burton a Elizabeth Taylor. Esta pieza tiene un corazón de diamante rodeado de rubíes y oro, ofrece una representación simbólica del "amor eterno" que se hace eco con la fuerza de Cumbres Borrascosas. Lo completó con pendientes de diamantes personalizados por Lorraine Schwartz y un anillo de rubíes y diamantes del siglo XIX, combinando el glamour del Old Hollywood y la historia con la atmósfera gótica de la película.