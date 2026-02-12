Durante la promoción de la película Cumbres Borrascosas, Margot Robbie ha convertido cada aparición en alfombra roja en un estudio de moda cuidadosamente orquestado, combinando alta costura , símbolos narrativos y piezas de joyería histórica, que no sólo se distinguen por su belleza a nivel estético, sino también por la manera en que se relacionan con los temas del drama romántico que protagoniza.
Los increíbles looks de Margot Robbie en las premieres de Cumbres Borrascosas
Estreno mundial en Los Ángeles (Schiaparelli Haute Couture)
En el estreno mundial en Los Ángeles (28 de enero de 2026), Robbie llevó un vestido hecho a medida por Schiaparelli Haute Couture, creado por Daniel Roseberry. El vestuario reinterpretó la estética de la colección Primavera/Verano 2026, mediante un corsé estructurado con encaje Chantilly negro y jersey nude, que se combinó con una falda en tonos oscuros y un llamativo efecto fumé. Esta elección no fue casual: el diseño rememora con imágenes los asuntos de anhelo, pasión y tragedia que aparecen en la película, y se comporta como una extensión de la narración del personaje que representa.
La joyería fue lo que realmente realzó este look. Robbie portó el collar "Taj Mahal" de Cartier, una pieza histórica e icónica que fue regalo de Richard Burton a Elizabeth Taylor. Esta pieza tiene un corazón de diamante rodeado de rubíes y oro, ofrece una representación simbólica del "amor eterno" que se hace eco con la fuerza de Cumbres Borrascosas. Lo completó con pendientes de diamantes personalizados por Lorraine Schwartz y un anillo de rubíes y diamantes del siglo XIX, combinando el glamour del Old Hollywood y la historia con la atmósfera gótica de la película.
París: diamantes espectaculares de CHANEL by Matthieu Blazy
Robbie eligió otra casa emblemática unos días después, en la premiere de París (2 de febrero de 2026) en CHANEL, luciendo un vestido personalizado diseñado por Matthieu Blazy. En este diseño utilizó terciopelo y faille de seda de un color rojo intenso e incluyó elementos que recuerdan a la moda victoriana, como el volumen en la falda.
La joyería también tuvo un papel importante aquí, un choker de terciopelo rojo con más de 100 quilates de diamantes champagne de Lorraine Schwartz, que iba acompañado por una sortija de diamantes de 15 quilates, provocando un impacto visual en la alfombra, tan fuerte como sofisticado.
Londres
: tributo literario con Dilara Findikoglu
Para la premiere en Londres (5 de febrero de 2026), Margot asombró con un look lleno de simbolismo directamente relacionado con el libro en el que se inspira la película. Para esta oportunidad, utilizó un vestido nude corset de Dilara Findikoglu, decorado con joyas que incluían elementos inspirados en la época victoriana, como pendientes de diamantes, perlas y granates elaborados por Jessica McCormack, además de broches de archivo de Boucheron. La obra más mencionada fue una versión de un brazalete de luto victoriano confeccionado con el pelo de las hermanas Brontë, un guiño personal a su vida y legado.
Un method dressing pensado para la historia
Estos looks, lejos de ser solo atuendos bonitos, son parte de una narrativa más extensa; Robbie y su estilista Andrew Mukamal han colaborado con el concepto de "method dressing", que consiste en vestirse con una intención narrativa, conectando cada atuendo con la historia, la psicología del personaje (Cathy Earnshaw) y los temas de la adaptación para cine.
Desde el uso de rojo sangre para referirse a la pasión y al conflicto hasta las piezas legadas con relatos de amor trágico, la moda se transforma aquí en una extensión del arte.