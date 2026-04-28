¿La incomodan las teorías de sus fans?; Taylor Swift habla del análisis de sus canciones

¿Cómo interpretan los fans las canciones de Taylor Swift?

En una entrevista con The New York Times, Taylor Swift habló sobre su proceso creativo y la relación con sus fans, conocidos como “Swifties”.

La cantante explicó que, aunque entiende el interés, hay límites que a veces se cruzan.

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“Hay partes de mi base de fans que llevan las cosas a un lugar muy extremo”, dijo. “No hay nada que pueda hacer al respecto. Hay gente que intenta hacer trabajo de detective, averiguar los detalles: ¿de quién es esto? ¿qué significa aquello?”.

Sin embargo, hay un punto específico que le resulta incómodo: “Cuando se vuelve un poco raro para mí es cuando la gente actúa como si fuera una prueba de paternidad”, aseguró.

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“Como, ‘esta canción es sobre esa persona’. Porque pienso: ‘ese tipo no escribió la canción, yo sí’. Pero es parte de esto”, aceptó la cantante.

Taylor también explicó cómo maneja esa interpretación externa de su trabajo.

“Tienes que aferrarte a tu propia percepción de tu arte y tu relación con él, y luego tienes que soltarlo… ahí va. Espero que te guste”, dijo al medio estadounidense.

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Agregó: “Y si no te gusta ahora, espero que te guste en cinco años, y si nunca te gusta, igual lo hice para mí”.