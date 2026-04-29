El actor Sam Neill, recordado por su papel en Jurassic Park, afirmó que ha superado el cáncer después de cinco años con un linfoma, gracias a una terapia genética que modificó su sistema inmunitario.
Sam Neill, actor de 'Jurassic Park', supera el cáncer tras someterse a innovadora terapia
El artista neozelandés de 78 años, quien interpretó a Alan Grant, un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodkiniano en fase tres.
El fin de semana declaró en una entrevista que había vivido cinco años con el cáncer de sangre pero que su tratamiento de quimioterapia eventualmente dejó de funcionar.
"Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal", declaró al noticiero de canal 7 de Australia.
“Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todos estamos sorprendidos”,
La innovadora terapia contra el cáncer que recibió Sam Neill
Parte de la recuperación de Sam Neill ha estado ligada a un tratamiento de vanguardia: la terapia CAR-T, una inmunoterapia avanzada que ha transformado el abordaje de ciertos tipos de cáncer.
Este procedimiento consiste en modificar genéticamente células inmunológicas del propio paciente, conocidas como células T, para que reconozcan y ataquen células malignas. En lugar de actuar como tratamientos tradicionales, esta terapia entrena al sistema inmune para combatir el cáncer desde dentro.
De acuerdo con la American Cancer Society, este tipo de tratamiento puede ser especialmente útil en algunos cánceres cuando otras terapias han dejado de ser efectivas, razón por la que ha sido considerada uno de los avances más prometedores en oncología en años recientes.
"Acabo de hacerme una tomografía y no tengo cáncer. Es algo extraordinario", declaró Neill.
El actor pidió a los gobiernos federal y estatales de Australia financiar la terapia de células T con CAR para pacientes con ese tipo de cáncer en el país.
La carrera de Neill comenzó en los años 1970 e incluye decenas de papeles en cine y televisión, incluyendo la serie "Peaky Blinders" y la película "El piano".