Sam Neill, actor de 'Jurassic Park', supera el cáncer tras someterse a innovadora terapia

El artista neozelandés de 78 años, quien interpretó a Alan Grant, un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodkiniano en fase tres.

El fin de semana declaró en una entrevista que había vivido cinco años con el cáncer de sangre pero que su tratamiento de quimioterapia eventualmente dejó de funcionar.

Sam Neill (Getty Images)

"Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal", declaró al noticiero de canal 7 de Australia.

“Esto resultó ser una gran suerte para mí. La semana pasada me hicieron todos los escáneres y estoy contento, de hecho encantado, de decir que no hay cáncer en mi cuerpo. Todos estamos sorprendidos”,