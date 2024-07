Las primeras imágenes de Margot Robbie embarazada

Margot Robbie quería ser mamá

Margot Robbie y Tom Ackerley se casaron en 2016 y, aunque ella admitió en ese momento que quería tener "un montón de hijos", se sentía "enojada" por la suposición de que los niños llegarían inmediatamente después del matrimonio.

"Me enojó mucho. ¿Cómo se atreven a decirme lo que puedo o no puedo hacer cuando se trata de la maternidad o de mi propio cuerpo? Por desgracia, es una conversación que seguimos teniendo. Me casé, y la primera pregunta en casi todas las entrevistas es: '¿Bebés? ¿Cuándo vas a tener uno? Me da mucha rabia que exista este contrato social. Estás casada, ahora ten un bebé. No me presionen. Haré lo que tenga que hacer", dijo a The Times.