Jennifer Lawrence revela que perdió un papel frente a Margot Robbie por “no ser lo suficientemente bonita”

La revelación se dio a conocer a partir de un episodio reciente del podcast Happy Sad Confused, donde Jennifer Lawrence repasó algunos momentos clave de su carrera y se refirió a un proyecto que estuvo muy cerca de sumarse a su filmografía: se trata de Once Upon a Time in Hollywood (2019), la exitosa película de Quentin Tarantino que recrea la industria cinematográfica de fines de los años 60 y que incluye el asesinato de Sharon Tate, uno de los crímenes más conmocionantes de la historia de Hollywood.

Roman Polanski y Sharon Tate. (Evening Standard/Getty Images)

Según contó la actriz, hubo un momento en que Tarantino la tuvo en consideración para interpretar a Sharon Tate, la actriz asesinada en 1969 por seguidores de Charles Manson.

Sin embargo, Lawrence sostuvo que la conversación pública en redes sociales (donde se repetían comentarios que ponían en duda su idoneidad física para el rol, al señalar que “no era lo suficientemente guapa”) habría influido en la decisión final de casting. Ese "detalle" terminó por abrirle el camino a Margot Robbie, quien finalmente dio vida a Tate en la cinta.

Margot Robbie con el manicure nude pone en alto la elegancia en las uñas. (Instagram (@patidubroff))

La propia Lawrence incluso bromeó sobre si quizá ella misma ha contado la historia tantas veces que ha llegado a creerla por completo, aunque también reconoció que quizá nunca fue considerada seriamente para el rol y que los comentarios negativos en línea simplemente amplificaron la situación.

Cabe destacar que, ésta no fue la primera vez que la acriz estuvo cerca de colaborar con Tarantino. Antes de este episodio, se había mencionado que el papel de Daisy Domergue en The Hateful Eight fue escrito originalmente con ella en mente, aunque ella decidió rechazarlo, y más tarde Tarantino la consideró para otra parte en Once Upon a Time in Hollywood como Lynette “Squeaky” Fromme que finalmente interpretó Dakota Fanning.