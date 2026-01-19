Jennifer Lawrence reabrió el debate sobre los estándares de belleza en Hollywood al afirmar que perdió un papel clave en la película Once Upon a Time in Hollywood, dirigida por Quentin Tarantino, porque no era “lo suficientemente bonita” para interpretarlo. Sin embargo, dicho papel quedó en manos de Margot Robbie.
Jennifer Lawrence revela que perdió un papel frente a Margot Robbie por “no ser lo suficientemente bonita”
La revelación se dio a conocer a partir de un episodio reciente del podcast Happy Sad Confused, donde Jennifer Lawrence repasó algunos momentos clave de su carrera y se refirió a un proyecto que estuvo muy cerca de sumarse a su filmografía: se trata de Once Upon a Time in Hollywood (2019), la exitosa película de Quentin Tarantino que recrea la industria cinematográfica de fines de los años 60 y que incluye el asesinato de Sharon Tate, uno de los crímenes más conmocionantes de la historia de Hollywood.
Según contó la actriz, hubo un momento en que Tarantino la tuvo en consideración para interpretar a Sharon Tate, la actriz asesinada en 1969 por seguidores de Charles Manson.
Sin embargo, Lawrence sostuvo que la conversación pública en redes sociales (donde se repetían comentarios que ponían en duda su idoneidad física para el rol, al señalar que “no era lo suficientemente guapa”) habría influido en la decisión final de casting. Ese "detalle" terminó por abrirle el camino a Margot Robbie, quien finalmente dio vida a Tate en la cinta.
La propia Lawrence incluso bromeó sobre si quizá ella misma ha contado la historia tantas veces que ha llegado a creerla por completo, aunque también reconoció que quizá nunca fue considerada seriamente para el rol y que los comentarios negativos en línea simplemente amplificaron la situación.
Cabe destacar que, ésta no fue la primera vez que la acriz estuvo cerca de colaborar con Tarantino. Antes de este episodio, se había mencionado que el papel de Daisy Domergue en The Hateful Eight fue escrito originalmente con ella en mente, aunque ella decidió rechazarlo, y más tarde Tarantino la consideró para otra parte en Once Upon a Time in Hollywood como Lynette “Squeaky” Fromme que finalmente interpretó Dakota Fanning.
"No es lo suficientemente guapa": la frase de Debra Tate que reavivó la polémica por el casting de Sharon Tate
Antes del estreno de Once Upon a Time in Hollywood en 2019, el debate sobre quién debía interpretar a Sharon Tate ya estaba instalado, y una voz en particular terminó inclinando la balanza de la opinión pública.
Debra Tate, hermana de la actriz asesinada en 1969, fue contundente al expresar su preferencia por Margot Robbie frente a Jennifer Lawrence, en una entrevista para TMZ que, con el tiempo, cobraría mayor relevancia.
Si bien Debra Tate reconoció el talento de ambas actrices, dejó en claro que su elección estaba basada en la apariencia y el porte, elementos que consideraba esenciales para representar a su hermana en la pantalla grande.
Según explicó, Robbie reunía de manera más natural esas características físicas que, a su juicio, evocaban la imagen y el espíritu de Sharon Tate, un ícono de belleza y elegancia del Hollywood de los años sesenta.
"No pienso tanto en Jennifer Lawrence, no es que tenga nada en contra de ella. Es que, no sé, no es lo suficientemente guapa para interpretar a Sharon. Es horrible decirlo, pero tengo mis estándares", dijo.