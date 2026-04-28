Jacob Elordi protagoniza The Dog Stars, la nueva película de Ridley Scott

El momento de Jacob Elordi ha llegado. Tras comentarios polémicos como los de Pedro Almodóvar —quien ha sido crítico con ciertos perfiles de actores jóvenes—, el australiano tiene en puerta una oportunidad que podría redefinir su carrera: protagonizar la nueva película de Ridley Scott, uno de los cineastas más influyentes de Hollywood.
No es cualquier proyecto. Es una superproducción de más de 100 millones de dólares, con ambición épica y un personaje que exige mucho más que presencia física: The Dog Stars.
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La película adapta la novela de Peter Heller y nos sitúa en un mundo devastado por una pandemia que prácticamente ha extinguido a la humanidad.
Elordi interpreta a Hig, un piloto civil que sobrevive en un pequeño aeródromo junto a su perro y un exmarine (interpretado por Josh Brolin). Entre ruinas, amenazas constantes y la esperanza de encontrar vida más allá de su refugio, la historia se mueve entre la introspección y la supervivencia.
Más que acción, Scott apuesta por una narrativa emocional sobre por qué vale la pena seguir viviendo incluso cuando todo parece perdido —una línea temática que, según primeras descripciones, se aleja del típico blockbuster apocalíptico.
El proyecto no escatima en talento. Además de Elordi, el reparto incluye a Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney.
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El guion corre a cargo de Mark L. Smith (The Revenant), lo que ya da pistas del tono: físico, crudo y emocional. Y detrás de cámara está Scott, responsable de clásicos como Gladiator y Blade Runner, quien incluso ha insinuado que esta podría ser una de sus mejores películas.
La expectativa es alta, pero también la presión: será uno de los grandes estrenos de ciencia ficción del año y un termómetro clave para medir si Elordi puede sostener un proyecto de esta escala.
En los últimos años, Elordi ha construido una carrera interesante —de Euphoria a Priscilla—, pero todavía arrastra el escepticismo de cierta élite cinematográfica.
Aquí es donde entra Ridley Scott. Bajo su dirección, actores han redefinido sus carreras. Y ahora, Elordi tiene el papel más exigente de su filmografía: liderar una historia prácticamente en solitario, cargada de simbolismo y emoción.
Si lo logra, no solo consolidará su estatus en Hollywood. También podría ser la respuesta más contundente —sin palabras— a cualquier duda sobre su talento. The Dog Stars llegará a cines el 28 de agosto de 2026, tras varios cambios en su calendario.