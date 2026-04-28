Jacob Elordi protagoniza The Dog Stars, la nueva película de Ridley Scott

La película adapta la novela de Peter Heller y nos sitúa en un mundo devastado por una pandemia que prácticamente ha extinguido a la humanidad.

Elordi interpreta a Hig, un piloto civil que sobrevive en un pequeño aeródromo junto a su perro y un exmarine (interpretado por Josh Brolin). Entre ruinas, amenazas constantes y la esperanza de encontrar vida más allá de su refugio, la historia se mueve entre la introspección y la supervivencia.

Jacob Elordi y Josh Brolin en un fotograma de The Dog Stars.

(Cortesía. )

Más que acción, Scott apuesta por una narrativa emocional sobre por qué vale la pena seguir viviendo incluso cuando todo parece perdido —una línea temática que, según primeras descripciones, se aleja del típico blockbuster apocalíptico.

El proyecto no escatima en talento. Además de Elordi, el reparto incluye a Margaret Qualley, Guy Pearce, Benedict Wong y Allison Janney.