Fuego, sangre y guerra: ‘La Casa del Dragón’ revela su fecha de estreno y lo que viene será brutal

La espera terminó: la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 21 de junio a las 7:00 p.m. (hora México) a través de HBO Max. La nueva entrega contará con ocho episodios que se lanzarán semanalmente hasta su final de temporada programado para el 9 de agosto.

Basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, la serie se sitúa 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos y profundiza en el ascenso y la caída de la Casa Targaryen. En esta nueva temporada, el conflicto interno por el poder promete escalar a niveles aún más oscuros y devastadores.

