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Espectáculos

Fuego, sangre y guerra: ‘La Casa del Dragón’ revela su fecha de estreno y lo que viene será brutal

La guerra por el Trono de Hierro entra en su fase más intensa: fecha, reparto y todo lo que debes saber de la nueva temporada.
mar 28 abril 2026 09:15 AM
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Emma D'Arcy como Rhaenyra Targaryen. (Cortesía. )

La espera terminó: la tercera temporada de La Casa del Dragón se estrenará el domingo 21 de junio a las 7:00 p.m. (hora México) a través de HBO Max. La nueva entrega contará con ocho episodios que se lanzarán semanalmente hasta su final de temporada programado para el 9 de agosto.

Basada en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, la serie se sitúa 200 años antes de los eventos de Juego de Tronos y profundiza en el ascenso y la caída de la Casa Targaryen. En esta nueva temporada, el conflicto interno por el poder promete escalar a niveles aún más oscuros y devastadores.

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Reparto estelar y caras clave de la historia

El elenco regresa con figuras centrales como Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke, acompañados por un amplio reparto que sigue expandiendo la compleja red de alianzas, traiciones y ambiciones en Westeros. La serie continúa apostando por interpretaciones intensas que han sido clave en su éxito global.

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Matt Smith en un fotograma de la tercera temporada de La casa del dragón. (Cortesía. )

Un equipo creativo consolidado

Detrás de cámaras, la tercera temporada cuenta con la dirección de Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere. El proyecto sigue liderado por el showrunner Ryan Condal, junto con George R. R. Martin como cocreador y productor ejecutivo, asegurando continuidad en la visión narrativa.

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El universo de Westeros sigue creciendo

Además de esta nueva temporada, los fans pueden revivir las primeras entregas de La Casa del Dragón y todas las temporadas de Juego de Tronos en HBO Max. También está disponible la primera temporada de El Caballero de los Siete Reinos, cuya segunda entrega ya se encuentra en producción, expandiendo aún más el universo creado por George R. R. Martin.

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Olivia Cooke en fotograma de la tercera temporada de La casa del Dragón. (Cortesía. )

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Game of Thrones

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abril 2026

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