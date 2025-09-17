Jacob Elordi y Olivia Jade reavivan su romance, asegura fuente cercana

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli estarían retomando su relación

Jacob Elordi y Olivia Jade han tenido una relación intermitente desde finales de 2021. Superaron varias rupturas, reconciliaciones, viajes juntos y momentos compartidos con sus familias. En junio de 2023, fueron captados de vacaciones en Italia, y más tarde pasaron tiempo juntos en Idaho con los padres de Olivia. En ese entonces, una fuente los describió como una pareja que estaba “poniéndose serios”.

Su relación volvió a fracturarse en agosto de 2025, justo antes del periodo en que Olivia se trasladó brevemente a París. Durante ese tiempo se le vio socializando con otros conocidos del medio, lo que intensificó los rumores de distanciamiento.

Jacob Elordi y Olivia Jade (Diggzy/Jesal/Shutterstock)

Según las fuentes consultadas por People, aunque la pareja ha pasado por altibajos, nunca perdió comunicación. Se mantenían como amigos cercanos aun cuando no estaban juntos, lo cual ha facilitado este posible nuevo acercamiento.

"Aunque han tenido relaciones intermitentes, siguen hablando constantemente y siguen siendo buenos amigos", dice la fuente. "A su familia le cae muy bien y comparten el mismo círculo de amigos", añade.

Olivia Jade (Ivan Apfel/Getty Images)

La última vez que Jacob Elordi y Olivia Jade fueron vistos juntos

La noticia sobre la posible reconciliación entre Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli surge apenas semanas después de que la influencer asistiera para apoyarlo en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La influencer fue vista junto al actor el pasado 8 de septiembre, durante el estreno de Frankenstein, su nueva película.

Aunque Elordi posó solo ante las cámaras en la alfombra roja, People captó en video el momento en que Giannulli se reunió con él tras finalizar su aparición oficial. Ambos subieron juntos las escaleras hacia el teatro, y en un gesto cercano, Elordi fue visto ayudándola a levantar su vestido al ingresar al recinto.