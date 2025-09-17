Jacob Elordi y Olivia Jade reavivan su romance, asegura fuente cercana

Después de haber vivido un periodo de ruptura, Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli parecen haber decidido retomar su relación,reveló una fuente a People.
Jacob Elordi y Olivia Jade han tenido una relación intermitente desde finales de 2021. Superaron varias rupturas, reconciliaciones, viajes juntos y momentos compartidos con sus familias. En junio de 2023, fueron captados de vacaciones en Italia, y más tarde pasaron tiempo juntos en Idaho con los padres de Olivia. En ese entonces, una fuente los describió como una pareja que estaba “poniéndose serios”.
Su relación volvió a fracturarse en agosto de 2025, justo antes del periodo en que Olivia se trasladó brevemente a París. Durante ese tiempo se le vio socializando con otros conocidos del medio, lo que intensificó los rumores de distanciamiento.
Según las fuentes consultadas por People, aunque la pareja ha pasado por altibajos, nunca perdió comunicación. Se mantenían como amigos cercanos aun cuando no estaban juntos, lo cual ha facilitado este posible nuevo acercamiento.
"Aunque han tenido relaciones intermitentes, siguen hablando constantemente y siguen siendo buenos amigos", dice la fuente. "A su familia le cae muy bien y comparten el mismo círculo de amigos", añade.
La última vez que Jacob Elordi y Olivia Jade fueron vistos juntos
La noticia sobre la posible reconciliación entre Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli surge apenas semanas después de que la influencer asistiera para apoyarlo en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La influencer fue vista junto al actor el pasado 8 de septiembre, durante el estreno de Frankenstein, su nueva película.
Aunque Elordi posó solo ante las cámaras en la alfombra roja, People captó en video el momento en que Giannulli se reunió con él tras finalizar su aparición oficial. Ambos subieron juntos las escaleras hacia el teatro, y en un gesto cercano, Elordi fue visto ayudándola a levantar su vestido al ingresar al recinto.
¿Quién es Olivia Jade, la ex (y posible actual) de Jacob Elordi?
Olivia Jade Giannulli es una influencer y figura pública estadounidense, conocida tanto por su presencia en redes sociales como por su implicación en el escándalo de admisiones universitarias que sacudió a varias celebridades en 2019. Nació el 28 de septiembre de 1999 en Los Ángeles, California, y es hija de la actriz Lori Loughlin, conocida por su papel en Full House y el diseñador de moda Mossimo Giannulli.
Desde muy joven, Olivia se posicionó como influencer de belleza y estilo de vida en plataformas como YouTube e Instagram, donde acumuló millones de seguidores gracias a sus tutoriales de maquillaje, rutinas de cuidado personal y colaboraciones con marcas reconocidas.
En 2019, su vida dio un giro mediático cuando fue una de las figuras involucradas en el escándalo conocido como "Varsity Blues", una operación del FBI que expuso un esquema de fraude en el que padres adinerados pagaban grandes sumas para asegurar el ingreso de sus hijos a universidades de élite.
En el caso de Olivia, sus padres pagaron presuntamente 500 mil dólares para que ella y su hermana fueran admitidas en la Universidad del Sur de California (USC) como miembros del equipo de remo, pese a que nunca practicaron ese deporte. El caso afectó seriamente su carrera, provocando la pérdida de contratos con marcas y un largo retiro de las redes sociales.
Años después, Olivia Jade intentó reconstruir su imagen pública. En 2021 participó en Dancing with the Stars, donde mostró una faceta más vulnerable y trabajó activamente para cambiar la percepción que el público tenía sobre ella. También retomó lentamente su actividad como influencer, enfocándose en el autocuidado, el bienestar mental y la autenticidad.
Más allá de su vida profesional, Olivia Jade ha estado en el centro de atención por sus relaciones sentimentales, en particular con el actor Jacob Elordi. Su relación, intermitente desde 2021, ha generado atención mediática y especulación constante entre fans y medios de entretenimiento.