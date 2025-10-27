¿Cuál es la rutina de piel de Jacob Elordi para verse espectacular? Tenemos todos sus secretos

Jacob Elordi, el actor australiano que pasó de protagonizar Euphoria a Satlburn y ahora Frankenstein, se ha convertido en el crush de todo el mundo. Y aunque su atractivo es innegable, su piel también tiene mucho que ver.
Su groomer de confianza, Amy Komorowski, compartió los productos exactos que usa para lograr ese glow tan característico. Toma nota para inspirarte en esta rutina y lograr una piel más que saludable. Elordi no solo domina las cámaras, también el arte del selfcare.
Publicidad
¿Cuál es la rutina de belleza de Jacob Elordi?
Amy Komorowski es una groomer súper distinguida en Nueva York y en su agenda están Adam Driver, Sebastian Stan, Austin Butler, Andrew Garfield, Eddie Redmayne, Bill Skarsgård, Antoni Porowski y Jacob Elordi.
Ella fue la encargada de preparar a Jordi para el Festival Internacional de Cine de Toronto. Vestido con un traje azul marino de Bottega Veneta, Elordi llevó el pelo despeinado y una piel radiante. Así que si te da curiosidad saber que hay detrás de ese look perfecto o simplemente quieres algunos tips, aquí te dejamos los productos exactos que usa Jacob Elordi.
Circa 1970 Face oil
Creado por la propia Komorowski, este aceite facial multitask hidrata, suaviza y revitaliza la piel en un solo paso. Su ingrediente clave es el bakuchiol, una alternativa natural al retinol, que mejora la textura y el tono de la piel sin irritarla. El resultado: una piel luminosa, firme y con ese glow natural que parece sin esfuerzo.
La Mer Crème de La Mer
Esta crema de la Mer es el secreto detrás de una hidratación profunda. Con extractos botánicos marinos, renueva, calma y reafirmala piel suavizando las líneas de expresión y cerrando poros. Komorowski la usa cuando sus clientes necesitan ese boost extra de nutrición. Ideal para lograr esa piel suave, fresca y con acabado saludable que tiene Jacob.
Publicidad
111Skin Celestial Black Diamond Eye Mask
Sí, Jacob es team mascarillas. Komorowski contó que muchos de sus clientes hombres aman este paso antes de los eventos importantes.
Estos eye patches de lujo contienen retinol, péptidos y vitaminas que ayudan a reducir líneas, deshinchar y revitalizar la mirada al instante. Perfectas si viajas mucho o simplemente quieres parecer que dormiste ocho horas.
La Mer The Lip Balm
La secret weapon de Elordi para unos labios suaves y cuidados. Este bálsamo con con un toque de menta hidrata, nutre y fortalece la barrera natural de los labios, dejándolos con ese acabado natural. Definitivamente un must que debes tener.