Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Belleza

¿Cuál es la rutina de piel de Jacob Elordi para verse espectacular? Tenemos todos sus secretos

Jacob Elordi también tiene sus trucos detrás de esa piel luminosa y ese encanto effortless. Tiene una rutina de skincare bastante cuidada pero que cualquiera puede replicar.
lun 27 octubre 2025 05:10 PM
jacob elordi.jpg
Detrás de esa piel luminosa hay una rutina de selfcare. (Getty Images)

Jacob Elordi, el actor australiano que pasó de protagonizar Euphoria a Satlburn y ahora Frankenstein, se ha convertido en el crush de todo el mundo. Y aunque su atractivo es innegable, su piel también tiene mucho que ver.

Su groomer de confianza, Amy Komorowski, compartió los productos exactos que usa para lograr ese glow tan característico. Toma nota para inspirarte en esta rutina y lograr una piel más que saludable. Elordi no solo domina las cámaras, también el arte del selfcare.

Publicidad

¿Cuál es la rutina de belleza de Jacob Elordi?

Amy Komorowski es una groomer súper distinguida en Nueva York y en su agenda están Adam Driver, Sebastian Stan, Austin Butler, Andrew Garfield, Eddie Redmayne, Bill Skarsgård, Antoni Porowski y Jacob Elordi.

Ella fue la encargada de preparar a Jordi para el Festival Internacional de Cine de Toronto. Vestido con un traje azul marino de Bottega Veneta, Elordi llevó el pelo despeinado y una piel radiante. Así que si te da curiosidad saber que hay detrás de ese look perfecto o simplemente quieres algunos tips, aquí te dejamos los productos exactos que usa Jacob Elordi.

Circa 1970 Face oil

Creado por la propia Komorowski, este aceite facial multitask hidrata, suaviza y revitaliza la piel en un solo paso. Su ingrediente clave es el bakuchiol, una alternativa natural al retinol, que mejora la textura y el tono de la piel sin irritarla. El resultado: una piel luminosa, firme y con ese glow natural que parece sin esfuerzo.

Circa 1970 .jpg
Para una piel luminosa y natural. (Circa 1970 Face oil, CiRCA, $110, circa-1970.com)

La Mer Crème de La Mer

Esta crema de la Mer es el secreto detrás de una hidratación profunda. Con extractos botánicos marinos, renueva, calma y reafirma la piel suavizando las líneas de expresión y cerrando poros.
Komorowski la usa cuando sus clientes necesitan ese boost extra de nutrición. Ideal para lograr esa piel suave, fresca y con acabado saludable que tiene Jacob.

Crème de la Mer.jpg
Hidratación profunda al instante. (Crème de la Mer, LA MER, $362, mecca.com)

Publicidad

111Skin Celestial Black Diamond Eye Mask

Sí, Jacob es team mascarillas. Komorowski contó que muchos de sus clientes hombres aman este paso antes de los eventos importantes.

Celestial Black Diamond Eye Mask.jpg
Para una piel descansada. (Celestial Black Diamond Eye Mask 8 Pack, 111 Skin, $2,438, revolveclothing.com)

Estos eye patches de lujo contienen retinol, péptidos y vitaminas que ayudan a reducir líneas, deshinchar y revitalizar la mirada al instante. Perfectas si viajas mucho o simplemente quieres parecer que dormiste ocho horas.

La Mer The Lip Balm

La secret weapon de Elordi para unos labios suaves y cuidados. Este bálsamo con con un toque de menta hidrata, nutre y fortalece la barrera natural de los labios, dejándolos con ese acabado natural. Definitivamente un must que debes tener.

Lip Balm la mer.jpg
Labios suaves e hidratados. (The Lip Balm, LA MER, $130, mecca.com)
PORTADA.jpg
Conoce el maquillaje personalizable que se adapta ti basado en el pH de tu piel Ya podemos disfrutar del maquillaje del mañana: labiales, blushes y glosses que alteran su color en respuesta al pH y la temperatura de tu piel.

Publicidad

Tags

Skincare Jacob Elordi Hidratante

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad