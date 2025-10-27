¿Cuál es la rutina de piel de Jacob Elordi para verse espectacular? Tenemos todos sus secretos

¿Cuál es la rutina de belleza de Jacob Elordi?

Amy Komorowski es una groomer súper distinguida en Nueva York y en su agenda están Adam Driver, Sebastian Stan, Austin Butler, Andrew Garfield, Eddie Redmayne, Bill Skarsgård, Antoni Porowski y Jacob Elordi.

Ella fue la encargada de preparar a Jordi para el Festival Internacional de Cine de Toronto. Vestido con un traje azul marino de Bottega Veneta, Elordi llevó el pelo despeinado y una piel radiante. Así que si te da curiosidad saber que hay detrás de ese look perfecto o simplemente quieres algunos tips, aquí te dejamos los productos exactos que usa Jacob Elordi.

Circa 1970 Face oil

Creado por la propia Komorowski, este aceite facial multitask hidrata, suaviza y revitaliza la piel en un solo paso. Su ingrediente clave es el bakuchiol, una alternativa natural al retinol, que mejora la textura y el tono de la piel sin irritarla. El resultado: una piel luminosa, firme y con ese glow natural que parece sin esfuerzo.

Para una piel luminosa y natural. (Circa 1970 Face oil, CiRCA, $110, circa-1970.com)

La Mer Crème de La Mer

Esta crema de la Mer es el secreto detrás de una hidratación profunda. Con extractos botánicos marinos, renueva, calma y reafirma la piel suavizando las líneas de expresión y cerrando poros.

Komorowski la usa cuando sus clientes necesitan ese boost extra de nutrición. Ideal para lograr esa piel suave, fresca y con acabado saludable que tiene Jacob.