Circulan rumores de romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

¿Qué pasa entre Kendall Jenner y Jacob Elordi?

De acuerdo con una publicación de Instagram de la cuenta Deux Moi , diversas fuentes vieron a la modelo junto al actor de Euphoria la noche del sábado, no solo durante la presentación de Justin Bieber , sino también en su after party.

El clip compartido por la cuenta ha circulado ampliamente en redes sociales, donde múltiples usuarios aseguran que Elordi se encontraba con el grupo de las Kardashian-Jenner durante el evento, una teoría reforzada por otros videos en los que ambos aparecen en la misma zona.

Kendall y Kylie Jenner estuvieron juntas en Coachella. (Instagram/@kyliejenner)

La publicación incluso indica que, según personas presentes en el exclusivo evento posterior al show de Bieber, la presunta pareja estaba "besándose" y "muy encima el uno del otro".

Cabe recalcar que todo permanece en el terreno de la especulación, pues no existen declaraciones de los involucrados ni evidencias fotográficas concluyentes que confirmen que algo ocurrió entre ellos o que exista una relación.



hailey and kylie walked by us omg pic.twitter.com/3IFNqsSb10 — bieberchella wk 1 (@CoolSwagBieber) April 12, 2026

Otras ocasiones donde han sido vistos juntos Kendall Jenner y Jacob Elordi

Esta no es la primera vez que Jenner y Elordi coinciden públicamente. Considerando que ambos se mueven en círculos sociales similares, no resulta extraño que hayan compartido espacio anteriormente.

Uno de esos encuentros ocurrió en 2022 durante una cena en París, cuando la modelo se encontraba en la ciudad por la Fashion Week. En esa ocasión, Jenner fue vista con amigos cercanos, pero también con Elordi, quien asistió junto a su compañero de elenco de Euphoria, Dominic Fike. A través de las historias de los presentes, se puede ver al actor sentado junto a la modelo en un ambiente relajado y divertido.

Aniversário? KKKKKK Kendall Jenner ontem (27) com Jacob Elordi e mais amigos num jantar em Paris, França. pic.twitter.com/ONOQoNPvgC — Kendall Jenner Access | Fan account (@accesskendall) February 28, 2022

Otro momento se dio este año en el after party de los Oscar organizado por Vanity Fair, donde fueron fotografiados platicando. Aunque fue una interacción casual, varios fans comenzaron a especular sobre una posible conexión más allá de la amistad.