Circulan rumores de romance entre Kendall Jenner y Jacob Elordi

El fin de semana de Coachella dio de qué hablar, no solo por los artistas que se presentaron en los escenarios, sino también por lo que ocurrió fuera de ellos, entre el público.
Así sucedió con Kendall Jenner y Jacob Elordi, quienes, además de otras parejas que fueron captadas disfrutando del evento, fueron vistos muy cercanos la noche del sábado.
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¿Qué pasa entre Kendall Jenner y Jacob Elordi?
De acuerdo con una publicación de Instagram de la cuenta Deux Moi, diversas fuentes vieron a la modelo junto al actor de Euphoria la noche del sábado, no solo durante la presentación de Justin Bieber, sino también en su after party.
El clip compartido por la cuenta ha circulado ampliamente en redes sociales, donde múltiples usuarios aseguran que Elordi se encontraba con el grupo de las Kardashian-Jenner durante el evento, una teoría reforzada por otros videos en los que ambos aparecen en la misma zona.
La publicación incluso indica que, según personas presentes en el exclusivo evento posterior al show de Bieber, la presunta pareja estaba "besándose" y "muy encima el uno del otro".
Cabe recalcar que todo permanece en el terreno de la especulación, pues no existen declaraciones de los involucrados ni evidencias fotográficas concluyentes que confirmen que algo ocurrió entre ellos o que exista una relación.
Otras ocasiones donde han sido vistos juntos Kendall Jenner y Jacob Elordi
Esta no es la primera vez que Jenner y Elordi coinciden públicamente. Considerando que ambos se mueven en círculos sociales similares, no resulta extraño que hayan compartido espacio anteriormente.
Uno de esos encuentros ocurrió en 2022 durante una cena en París, cuando la modelo se encontraba en la ciudad por la Fashion Week. En esa ocasión, Jenner fue vista con amigos cercanos, pero también con Elordi, quien asistió junto a su compañero de elenco de Euphoria, Dominic Fike. A través de las historias de los presentes, se puede ver al actor sentado junto a la modelo en un ambiente relajado y divertido.
Aniversário? KKKKKK Kendall Jenner ontem (27) com Jacob Elordi e mais amigos num jantar em Paris, França. pic.twitter.com/ONOQoNPvgC
Otro momento se dio este año en el after party de los Oscar organizado por Vanity Fair, donde fueron fotografiados platicando. Aunque fue una interacción casual, varios fans comenzaron a especular sobre una posible conexión más allá de la amistad.
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Las parejas presentes en Coachella
Además de Elordi y Jenner, hubo otras parejas más consolidadas en el público del festival que llamaron la atención de los fans, incluyendo a miembros de la misma familia de la modelo.
Kylie Jenner y Timothée Chalamet, quienes llevan poco más de tres años juntos, fueron vistos incluso desde la transmisión de YouTube de la presentación de Bieber. Aunque el actor mantenía un perfil bajo con un paliacate cubriendo parte de su cara, sus seguidores los reconocieron rápidamente.
Otra de las hermanas presentes fue Kim Kardashian, quien fue captada con su nueva pareja, Lewis Hamilton, en un video publicado por una fan entre el público. La pareja estaba acompañada por North West, hija de la empresaria.
Katy Perry y Justin Trudeau también generaron sorpresa al ser vistos disfrutando del show de Bieber. La cantante elevó aún más la atención al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos de su experiencia en el festival junto a su pareja.