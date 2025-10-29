Publicidad

Fin definitivo: Jacob Elordi y Olivia Jade terminan otra vez tras intentar una reconciliación

Después de darse otra oportunidad en septiembre, Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli han decidido poner punto final a su relación de más de cuatro años marcada por peleas y reconciliaciones.
mié 29 octubre 2025 11:03 AM
jacob-elordi-sale-olivia-jade.jpg
Jacob Elordi y Olivia Jade estarían saliendo, una fuente confirma. (Getty Images)

Jacob Elordi y la influencer Olivia Jade Giannulli terminaron su relación y, al parecer, esta vez es para siempre. Según informó una fuente cercana a People, lo que era una historia “on-and-off” desde finales de 2021 se cerró de manera definitiva.

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli rompen tras breve reconciliación

Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli terminaron su relación solo unas semanas después de haberse dado una nueva oportunidad. La noticia de la ruptura llega poco más de un mes después de que una fuente revelara a Us Weekly que la pareja se había “reconciliado” y estaba intentando superar sus diferencias.

“Olivia y Jacob se están viendo de nuevo y se están dando otra oportunidad”, aseguró en ese momento una fuente cercana a la revista. “Han tenido una relación intermitente durante muchos meses y recientemente se reencontraron en Nueva York. No quieren ponerle nombre a la relación, pero están viendo si puede funcionar otra vez”.

Jacob Elordi en el Festival de Venecia
Jacob Elordi en el Festival Internacional de Venecia en Italia ((Vittorio Zunino Celotto/Getty Images))

Sin embargo, todo parece indicar que el intento de reconciliación no funcionó. De acuerdo con People, la relación llegó nuevamente a su fin y, esta vez, de forma definitiva: “Se terminó por completo. No van a volver”, afirmó una persona del entorno del actor australiano.

olivia-jade.jpg
Olivia Jade (@oliviajade )

Ls historia de amor de Jacob Elordi y Olivia Jade

La relación entre Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli fue, desde sus inicios, un ir y venir constante. Lo que comenzó como un romance discreto en 2021 se transformó en una historia marcada por las reconciliaciones, las rupturas y la reserva mediática de sus protagonistas.

Elordi y Giannulli fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron vistos tomando café juntos en Silver Lake, en Los Ángeles. Desde entonces, su historia ha estado marcada por los altibajos: rompieron, se reencontraron y volvieron a separarse en varias ocasiones.

A lo largo de estos años, ambos mantuvieron un perfil discreto. Aunque no solían aparecer juntos en eventos públicos, los paparazzi los captaron en viajes y salidas casuales por California, lo que alimentó los rumores sobre su relación.

En septiembre de 2025, Jade acompañó a Elordi al estreno de su película Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Toronto, lo que muchos interpretaron como una confirmación de su reconciliación.

Oscar Isaac, Guiklermo del Toro, Jacob Elordi y Mia Goth en la premier de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia.
Oscar Isaac, Guiklermo del Toro, Jacob Elordi y Mia Goth en la premier de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia. (Theo Wargo/Getty Images)

Pese a los intentos por mantener la relación fuera del ojo público, las noticias sobre su vínculo siempre generaron interés. Ambos se conocieron poco después de que Elordi pusiera fin a su relación con la modelo Kaia Gerber, y su cercanía con Olivia Jade (hija de la actriz Lori Loughlin y el diseñador Mossimo Giannulli) llamó la atención de los medios.

Sin embargo, las agendas profesionales y personales de ambos parecieron dificultar la estabilidad. Mientras Elordi consolidaba su carrera internacional con papeles en Euphoria, Saltburn y Priscilla, Olivia Jade enfocaba sus energías en su canal de YouTube y en reconstruir su imagen pública tras el escándalo universitario que involucró a su familia.

Michael Kors Collection Spring/Summer 2026 Runway Show - Front Row
Olivia Jade y Jacob Elordi terminaron su relación. (Jamie McCarthy/Getty Images for Michael Kors)

En varias ocasiones, fuentes cercanas a la pareja describieron su vínculo como una relación “intermitente” pero de amor genuino. Incluso, en septiembre pasado, una fuente de Us Weekly aseguró que ambos estaban “dándose otra oportunidad” y “viendo si podía funcionar otra vez”. Sin embargo, apenas un mes después, distintos medios confirmaron que la reconciliación había terminado.

Aunque ni Elordi ni Giannulli han hecho declaraciones públicas sobre su última ruptura, ambos parecen haber tomado caminos distintos.

