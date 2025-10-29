Fin definitivo: Jacob Elordi y Olivia Jade terminan otra vez tras intentar una reconciliación

Ls historia de amor de Jacob Elordi y Olivia Jade

La relación entre Jacob Elordi y Olivia Jade Giannulli fue, desde sus inicios, un ir y venir constante. Lo que comenzó como un romance discreto en 2021 se transformó en una historia marcada por las reconciliaciones, las rupturas y la reserva mediática de sus protagonistas.

Elordi y Giannulli fueron vinculados sentimentalmente por primera vez en diciembre de 2021, cuando fueron vistos tomando café juntos en Silver Lake, en Los Ángeles. Desde entonces, su historia ha estado marcada por los altibajos: rompieron, se reencontraron y volvieron a separarse en varias ocasiones.

A lo largo de estos años, ambos mantuvieron un perfil discreto. Aunque no solían aparecer juntos en eventos públicos, los paparazzi los captaron en viajes y salidas casuales por California, lo que alimentó los rumores sobre su relación.

En septiembre de 2025, Jade acompañó a Elordi al estreno de su película Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Toronto, lo que muchos interpretaron como una confirmación de su reconciliación.

Oscar Isaac, Guiklermo del Toro, Jacob Elordi y Mia Goth en la premier de Frankenstein en el Festival de Cine de Venecia. (Theo Wargo/Getty Images)

Pese a los intentos por mantener la relación fuera del ojo público, las noticias sobre su vínculo siempre generaron interés. Ambos se conocieron poco después de que Elordi pusiera fin a su relación con la modelo Kaia Gerber, y su cercanía con Olivia Jade (hija de la actriz Lori Loughlin y el diseñador Mossimo Giannulli) llamó la atención de los medios.

Sin embargo, las agendas profesionales y personales de ambos parecieron dificultar la estabilidad. Mientras Elordi consolidaba su carrera internacional con papeles en Euphoria, Saltburn y Priscilla, Olivia Jade enfocaba sus energías en su canal de YouTube y en reconstruir su imagen pública tras el escándalo universitario que involucró a su familia.

Olivia Jade y Jacob Elordi terminaron su relación. (Jamie McCarthy/Getty Images for Michael Kors)

En varias ocasiones, fuentes cercanas a la pareja describieron su vínculo como una relación “intermitente” pero de amor genuino. Incluso, en septiembre pasado, una fuente de Us Weekly aseguró que ambos estaban “dándose otra oportunidad” y “viendo si podía funcionar otra vez”. Sin embargo, apenas un mes después, distintos medios confirmaron que la reconciliación había terminado.

Aunque ni Elordi ni Giannulli han hecho declaraciones públicas sobre su última ruptura, ambos parecen haber tomado caminos distintos.