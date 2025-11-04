De Euphoria a Frankenstein 2025: Conoce a Jacob Elordi, el protagonista de Guillermo del Toro

¿Quién es Jacob Elordi, el protagonista de 'Frankenstein'?

En México, la cinta está disponible en salas selectas desde el 23 de octubre, sin embargo, se estrenará en Netflix el próximo 7 de noviembre.

Jacob Nathaniel Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia. Hijo de Melissa y John Elordi, es el menor de cuatro hermanos y desde niño mostró interés por la actuación. Sus primeros pasos en el cine australiano lo llevaron a probar suerte en producciones internacionales, hasta que Netflix lo catapultó a la fama.

Jacob Elordi (Getty Images)

La carrera de Elordi despegó con The Kissing Booth, donde interpretó a Noah Flynn, consolidándolo como un joven galán de la comedia romántica. Sin embargo, su transformación actoral más importante llegó con Euphoria, interpretando a Nate Jacobs, un personaje conflictivo, oscuro y complejo que le permitió demostrar madurez como actor y ampliar su rango más allá del cine juvenil.

Este papel lo convirtió en uno de los actores más seguidos por la generación Z y los fanáticos de la televisión dramática.

Con la nueva adaptación de Frankenstein, Jacob Elordi asume un papel que exige intensidad emocional, preparación física y exploración psicológica profunda.

Jacob Elordi en Frankenstein. (Ken Woroner/Netflix)

Su participación en Frankenstein ha generado expectativa en medios internacionales, no solo por su talento, sino por cómo aborda un personaje icónico con un enfoque contemporáneo. Este rol representa un paso decisivo hacia su consolidación como actor versátil en Hollywood.