De Euphoria a Frankenstein 2025: Conoce a Jacob Elordi, el protagonista de Guillermo del Toro

La emblemática obra de Mary Shelley, Frankenstein, regresa al cine con una adaptación dirigida por Guillermo del Toro para Netflix que combina terror, drama psicológico y efectos visuales. Esta nueva versión profundiza en la humanidad del monstruo y en la obsesión de su creador.
Entre los protagonistas destaca Jacob Elordi, quien se enfrenta a un rol desafiante que marca un nuevo capítulo en su carrera cinematográfica.
¿Quién es Jacob Elordi, el protagonista de 'Frankenstein'?
En México, la cinta está disponible en salas selectas desde el 23 de octubre, sin embargo, se estrenará en Netflix el próximo 7 de noviembre.
Jacob Nathaniel Elordi nació el 26 de junio de 1997 en Brisbane, Australia. Hijo de Melissa y John Elordi, es el menor de cuatro hermanos y desde niño mostró interés por la actuación. Sus primeros pasos en el cine australiano lo llevaron a probar suerte en producciones internacionales, hasta que Netflix lo catapultó a la fama.
La carrera de Elordi despegó con The Kissing Booth, donde interpretó a Noah Flynn, consolidándolo como un joven galán de la comedia romántica. Sin embargo, su transformación actoral más importante llegó con Euphoria, interpretando a Nate Jacobs, un personaje conflictivo, oscuro y complejo que le permitió demostrar madurez como actor y ampliar su rango más allá del cine juvenil.
Este papel lo convirtió en uno de los actores más seguidos por la generación Z y los fanáticos de la televisión dramática.
Con la nueva adaptación de Frankenstein, Jacob Elordi asume un papel que exige intensidad emocional, preparación física y exploración psicológica profunda.
Su participación en Frankenstein ha generado expectativa en medios internacionales, no solo por su talento, sino por cómo aborda un personaje icónico con un enfoque contemporáneo. Este rol representa un paso decisivo hacia su consolidación como actor versátil en Hollywood.
¿Quiénes han sido las novias de Jacob Elordi?
En cuanto a su vida amorosa, Jacob Elordi ha sido un nombre recurrente en medios de entretenimiento. Su relación más reciente fue con Olivia Jade Giannulli, influencer y personalidad de internet, relación que se mantuvo durante varios años hasta su ruptura en 2025.
Anteriormente, Elordi mantuvo un noviazgo con la modelo Kaia Gerber entre 2020 y 2021, y ha estado vinculado en rumores con Zendaya, aunque esta relación no fue confirmada oficialmente.